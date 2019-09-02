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Україна отримала першу партію
американського скрапленого...

Україна отримала першу партію американського скрапленого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:17

Україна отримала першу партію американського скрапленого...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія "Укртатнафта" придбала 6 150 т скрапленого нафтового газу виробництва американської компанії Enterprise Products Partners А.

Дивися повний текст Україна отримала першу партію американського скрапленого газу.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:17

Так вроде турки запретили проход газотанкеров через Проливы? хотя новость хорошая...Петя 4 года выносил всем мозги потрясая пухлыми рученками а как этот "борцун - с - путиным" получил пинок то дело по диверсификации поставок газа пошло в гору..
Джон
 
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Джон, ви некомпетентний зелений хом'ячок, і до вас не доходить, що таке скраплений нафтовий газ - він же LPG, він же пропан. Цей газ не має ніякого відношення до природного газу, він же LNG, він же метан, і ніяких проблем з його транспортуванням газовозами до України ніколи не було.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 20:27

Re: Україна отримала першу партію американського скрапленого

  Джон написав:17
Так вроде турки запретили проход газотанкеров через Проливы? хотя новость хорошая...Петя 4 года выносил всем мозги потрясая пухлыми рученками а как этот "борцун - с - путиным" получил пинок то дело по диверсификации поставок газа пошло в гору..

Нафтовий газ (пропан-бутан) це не природній газ (метан). Танкери зі зрідженним природнім газом мають більші розміри, ніж нафтові чи для нафтового газу, тому їх не пропускають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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