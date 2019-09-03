Перехід Німеччини на відновлювані джерела енергії (ВДЕ) не призвів до зниження викидів вуглекислого газу в атмосферу.
Дивися повний текст Німеччина не отримала користі від переходу на \"зелену\" енергію.
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Додано: Суб 14 вер, 2019 06:32
Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Німеччина не отримала користі від переходу на \"зелену\" енергію.
Додано: Суб 14 вер, 2019 06:32
Майбутнє за термоядерним синтезом:
1) через 8 років згортання проектів "зеленої" енергетики в розвернених країнах;
2) через 18 років промислове використання технології термоядерного синтезу для генерації
електроенергії.
Додано: Суб 14 вер, 2019 08:34
Не, сначала политики взяли деньги граждан, потратили их на свои политические решения. Потратили оказывается впустую. Теперь они предлагают гражданам не перекладывать на политиков и самим решить проблему.
Додано: Суб 14 вер, 2019 09:34
Сказав голова OMV Райнер Зеле,голова нафтової компанії!!
І після того вірте новинам брехливим!
Майбутнє за сонячною енегретикою ,а не за нафтою з раші.
Додано: Суб 14 вер, 2019 12:47
Re: Німеччина не отримала користі від переходу на
А на сколько выросли выбросы в других странах за эти 30 лет Марианн Легно на Мировом энергетическом конгрессе забыла сказать?
Додано: Суб 14 вер, 2019 15:34
Re: Німеччина не отримала користі від переходу на
Ага...губу раскатал..стомость 1кВт энергии на термоядерном реакторе на основе ITER- в 25-30 раз дороже чем на АЭС или ГЭС.
Но а наши "гении", а по сути бестолковые неучи от экономики пищат но лезут туда, откуда немцы не знают как выбраться -- из "зеленой" энергетики. Когда появляеться еще одно сообщение про запус СЭС/ВЭС.. только люди с психическими отклонениями, недоучки ли враги страны радуются.. нормальный человек видит только одно - рост цены на нестабильную генерацию.
PS вообще это просто ужасно - смотреть и радоваться и рекламировать с счастливым поросячим визгом, представляя это - как достижение постройку и запуск очередной СЭС.Тут плакать надо.. ибо мы сами своими руками подняли тариф + еще на пару копеек, делая нашу и так чахлую экономуки еще более не конкурентной а тарифы на услуги ЖЕХ еще выше. Просто сюрреализм какой то.
Додано: Суб 14 вер, 2019 18:26
Re: Німеччина не отримала користі від переходу на
вы путаете термоядерный и ядерный реакторы. До момента когда термояд сможет давать энергию больше чем тратится на поддержание реакции - еще очень и очень далеко. В остальном - согласен с вами.
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