Німеччина не отримала користі від переходу на "зелену"...
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:19
tatarinov09101985 написав: 1000МВт
?
Нужно
7 ГВт
СЭС.
Как-то не состыковывается...
BIGor
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:26
Мазут входит в 0,2 процента. Его считают как нефть.
tatarinov09101985
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Додано: Нед 15 вер, 2019 15:32
BIGor написав: tatarinov09101985 написав: 1000МВт
?
Нужно
7 ГВт
СЭС.
Как-то не состыковывается...
КИУМ АЭС-90%
КИУМ фотовольтаики в наших широтах 13%
КИУМ-коэффициент использования установленной мощности.
tatarinov09101985
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:50
tatarinov09101985 написав: BIGor написав: tatarinov09101985 написав: 1000МВт
?
Нужно
7 ГВт
СЭС.
Как-то не состыковывается...
КИУМ АЭС-90%
КИУМ фотовольтаики в наших широтах 13%
КИУМ-коэффициент использования установленной мощности.
13% - это ещё слишком хорошо. В Китае КИУМ СЭС 6%, В ЕС - 11,5%. Данные на 01.01.2018г.
warlamp
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:58
tatarinov09101985 написав: BIGor написав: tatarinov09101985 написав: 1000МВт
?
Нужно
7 ГВт
СЭС.
Как-то не состыковывается...
КИУМ АЭС-90%
КИУМ фотовольтаики в наших широтах 13%
КИУМ-коэффициент использования установленной мощности.
Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) украинских АЭС в 2017 году составил
70,6% https://interfax.com.ua/news/economic/476813.html
Снова нестыковка!
BIGor
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