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Авто бизнес класса в аренду

Авто бизнес класса в аренду
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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:14

Авто бизнес класса в аренду

На две недели нужно арендовать авто бизнес класса, для поездок в разные города Украины из Киева. Сталкиваюсь с этим впервые, так что нуждаюсь в ваших советах. Уверен, что на форуме найдутся люди с опытом. Какую всё-таки машину лучше арендовать, чтобы солидно выглядеть? И поделитесь контактами надёжной компании.
Saschuk
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:12

Если вас интересуют автомобили бизнес класса, то можете арендовать любую модель из этого раздела, как по мне все машины достойны и цены на аренду примерно одинаковые. Например, вот тут последнее время друг берёт авто для поездок по работе на прокат. Знаю, несколько раз уже арендовал Honda Accord, знакомые даже думают, что это его авто.
JenyaBond
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:31

Honda Accord не в моём стиле, тем более смотрю на сайте компании она в белом цвете. Мне нужна современная модель, но в то же время авто ближе к классическом стилю. Меня заинтересовала чёрная Audi A4. Но всё же спасибо Вам, за полезную информацию.
Saschuk
 
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