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Питання щодо митниці, експлуатації авто, акцизів, штрафів, податків, законодавства тощо. Нові технології та розробки майбутнього
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:14
Авто бизнес класса в аренду
На две недели нужно арендовать авто бизнес класса, для поездок в разные города Украины из Киева. Сталкиваюсь с этим впервые, так что нуждаюсь в ваших советах. Уверен, что на форуме найдутся люди с опытом. Какую всё-таки машину лучше арендовать, чтобы солидно выглядеть? И поделитесь контактами надёжной компании.
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:12
Если вас интересуют автомобили бизнес класса, то можете арендовать любую модель из этого раздела, как по мне все машины достойны и цены на аренду примерно одинаковые. Например, вот
Додано: Пон 16 вер, 2019 11:31
Honda Accord не в моём стиле, тем более смотрю на сайте компании она в белом цвете. Мне нужна современная модель, но в то же время авто ближе к классическом стилю. Меня заинтересовала чёрная Audi A4. Но всё же спасибо Вам, за полезную информацию.
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