У Мінцифри назвали рік, коли вся Україна буде покрита...

Додано: Нед 15 вер, 2019 21:12

вот интересно КАК государство будет заставлять операторов мобильной связи частные компании которые принадлежат по сути РФ делать что либо что им не выгодно ? Государство будет субсидировать РФ компании такие как Киевстар и Водафон ? и частично лайф ? Если государство даже не может повлиять на посекундную тарификацию и абонплату за 4 недели вместо месяца ? Ну или для всех связь интернет станет дороже в три раза тогда да .... БЛА БЛА БЛА это мне начинает напоминать бывшего министра Омеляьна что не день то новый гипер пул или гипер луп ... по факту бла бла бла .. У анс новый омельян ? и зовут его Михайло Федоров ? тут в силу сложного рельєфа 3г и 4г вообще пропадают через 1 км от Львова а они нам про всю Украину ? и про села где осатлось две бабушки на 1 км2 ?