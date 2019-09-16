Національний банк 12 вересня надав Альфа-Банку і Укрсоцбанку дозвіл на злиття.
Дивися повний текст НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку.
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Додано: Вів 17 вер, 2019 11:45
НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дозволив злиття Альфа-Банку і Укрсоцбанку.
Додано: Вів 17 вер, 2019 14:14
Аминь не Укрсоцбанку а Альфа банку. Предыдущей жертвой был Уникредит банк, после слияния с Укрсоцом (правильнее говоря это был слив Уника). Укрсоц та еще дыра.
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