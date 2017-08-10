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Кліринговий Дім

Акції від банку Кліринговий Дім
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:28

Акції від банку Кліринговий Дім

Депозитна Акція «Підіймаймо настрій з ігристим на картці та депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ»!

З 16.09.2019 по 18.10.2019 отримайте до 18% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці Ваші, які ми рекомендуємо витратити на Ігристе та відзначити з нами яскраву осінь!

Зроби собі свято з Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!


Оформлюйте депозит «НА ЗАМОВЛЕННЯ» вже зараз! >>


*Детальні умови читайте тут >>

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=440
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2019 15:33

Зустрічайте осінь стильно з Visa та ЦУМ!

Шановний клієнте Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!

Тільки в вересні отримайте 10% знижки на нову колекцію осінь-зима 2019/2020 на понад 100 обраних преміум-брендів.

З картками Visa Platinum та Visa Infinite від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» насолоджуватись преміум-шопінгом –легко!


Всі бренди: bit.ly//tsum-visa

Адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, 38

Пропозиція не діє під час оплати карткою в інтернет-магазині.

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=442
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 16:16

Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» анонсує фільм «Захар Беркут»

Отримайте знижку 30% на квитки фільму «Захар Беркут», оплачуючи їх у касах Планети Кіно будь-якою карткою VISA від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ».

Пропозиція діє з 10.10.2019 до 24.10.2019 (включно) за умови придбання квитків у касах кінотеатрів Планети Кіно.

Однією карткою від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» можна оплатити не більше як 6 квитків.



Цікавих Вам переглядів!!!

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=444
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 12:40

Прийшла!!!!

Депозитна Акція від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» – «Готуйся до новорічних свят з депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ» та отримай 250 грн НА ЯЛИНКУ!»*

З 04.11.2019 по 20.12.2019 отримайте до 17,5% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці, які ви можете витратити на Ялинку, готуючись до новорічних свят разом з Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!

Умови акційної пропозиції:

- мінімальна сума вкладу від 40 000 гривень, або від 1 500 доларів або євро;
- максимальна сума вкладу необмежена;
- строк 181 день (6 місяців) без можливості дострокового розірвання Договору;
- виплата відсотків в кінці строку або щомісячно
- акція діє по всій території України

Оформлюйте депозит «НА ЗАМОВЛЕННЯ» вже зараз!

*Детальні умови читайте тут>>

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=446
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:56

Black Friday вже розпочато від Kasta та VISA

Акція з 18 по 29 листопада додаткова знижка 5% на кожну покупку з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» і 20% кожному п'ятому покупцеві, який оплатив карткою VISA Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» товар на Kasta.ua.

Отримувач визначається автоматично на сайті під час здійснення покупки.

https://www.clhs.com.ua/site/page_corp. ... d_news=450
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З нами з: 01.09.17
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