Акції від банку Кліринговий Дім

Депозитна Акція «Підіймаймо настрій з ігристим на картці та депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ»!
З 16.09.2019 по 18.10.2019 отримайте до 18% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці Ваші, які ми рекомендуємо витратити на Ігристе та відзначити з нами яскраву осінь!
Депозитна Акція від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» – «Готуйся до новорічних свят з депозитом «НА ЗАМОВЛЕННЯ» та отримай 250 грн НА ЯЛИНКУ!»*
З 04.11.2019 по 20.12.2019 отримайте до 17,5% річних у гривні або до 4,75% в доларах й до 3,75% в євро та 250 грн. на картці, які ви можете витратити на Ялинку, готуючись до новорічних свят разом з Банком «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»!
Умови акційної пропозиції:
- мінімальна сума вкладу від 40 000 гривень, або від 1 500 доларів або євро; - максимальна сума вкладу необмежена; - строк 181 день (6 місяців) без можливості дострокового розірвання Договору; - виплата відсотків в кінці строку або щомісячно - акція діє по всій території України
Акція з 18 по 29 листопада додаткова знижка 5% на кожну покупку з карткою Visa від Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» і 20% кожному п'ятому покупцеві, який оплатив карткою VISA Банку «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» товар на Kasta.ua.
Отримувач визначається автоматично на сайті під час здійснення покупки.