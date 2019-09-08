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Мобільним операторам заборонять списувати гроші без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 19 вер, 2019 13:23
Пропонуємо до обговорення:
Абоненти мобільного зв'язку все частіше скаржаться на списання коштів за послуги, які вони не замовляли і не використовували.
Дивися повний текст Мобільним операторам заборонять списувати гроші без згоди абонента
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Додано: Чет 19 вер, 2019 13:23
Неужели нагнут гороскопно-погодных 3,14дрил?
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