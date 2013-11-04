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оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<12345

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 4.9 5 10
- до 3 000 грн
10%
1
- 3001 - 3500 грн
10%
1
- 3501 - 4000 грн
10%
1
- 4001 - 4500 грн
10%
1
- 4501 - 5000 грн
10%
1
- 5000 - 7000 грн
10%
1
- більше 7000 грн
40%
4
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 07:48

  Corpocrator написав:В новом земельном кодексе планируют(среди прочего):

А) Никаких ограничений для покупки иностранцами земель не сельхоз назначения вне населенных пунктов.

Б) Изменение целевого назначения земель передают местным депутатам и чиновникам

Тут есть больше
https://biz.liga.net/all/prodovolstvie/ ... ogo-zakona


Да, похоже на окончательную распродажу последних активов этой страны.
Выбран Аргентинский сценарий - самый антинародный и нещадный.

В Польще например есть ограничения на владение одним владельцем обьема земель, куча банков и фондов, финансирующих мелких фермеров.
Таким образом растет занятость и эффективность обработки земли - фермер на 50 га явно эффективнее, чем агрохолдинг на 50000га.

Ну что ж, наша задача - понять как на этом всем можно заработать. Срубить последнюю капусту в этой стране перед эмиграцией.
investorkiev
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