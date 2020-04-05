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Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 24 вер, 2019 19:40
Пропонуємо до обговорення:
Тонкощі міжнародного онлайн-шопінгу
На багатьох речах можна добре заощадити, якщо купувати їх за кордоном. І їхати за ними самому зовсім не обов'язково. Все що потрібно - платіжна картка, інтернет і знання деяких тонкощів міжнародного онлайн-шопінгу. Finance.ua вам про них розповість.
Дивися повний текст Як правильно купувати за кордоном
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D2
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Додано: Вів 10 гру, 2019 23:34
Если они докажут, что указанная цена явно ниже рыночной, то за это может светить административная.... ничего вам не будет, не пугайтесь. не платите этому феодальному государству.
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slmed1000
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Додано: Пон 06 кві, 2020 16:08
Постоянное ущемление прав.
Даже у агресора лимит выше, там 1000 уе. Наши же за каждую копейку давятся.
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egor6508
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