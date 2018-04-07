RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Як правильно
купувати за кордоном

Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 18:40

Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном

Пропонуємо до обговорення:
Тонкощі міжнародного онлайн-шопінгу
На багатьох речах можна добре заощадити, якщо купувати їх за кордоном. І їхати за ними самому зовсім не обов'язково. Все що потрібно - платіжна картка, інтернет і знання деяких тонкощів міжнародного онлайн-шопінгу. Finance.ua вам про них розповість.

Дивися повний текст Як правильно купувати за кордоном
D2
 
Повідомлень: 63
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 22:34

Если они докажут, что указанная цена явно ниже рыночной, то за это может светить административная.... ничего вам не будет, не пугайтесь. не платите этому феодальному государству.
slmed1000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 12.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08

Постоянное ущемление прав.
Даже у агресора лимит выше, там 1000 уе. Наши же за каждую копейку давятся.
egor6508
Аватар користувача
 
Повідомлень: 90
З нами з: 23.01.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:33

Личный пример, столкнувшись офигел. Купил ноутбук в Украине, поехал в командировку за рубеж и был вынужден оставить ноут там, в расчёте что приеду в следующий раз заберу. Корона вирус, все дела, никто никуда не летает. Прошу партнёров отправить ноут DHl, так как по работе очень нужен. К слову, здесь я за него заплатил 1000уе, куплен в розетке, чему в подтверждение есть чек, а также гарантийка, а также чек, что я его апгрейдил(добавил памяти). Короче документы, что он куплен на ридний неньке есть и что необходимые налоги я уже заплатил. Так вот, отправили мои партнёры мне мой ноут, а наша таможня, при получении его в свои мохнатые конечности наложили на него мыто! И все апелляции вдребезги, мол был оформлен как "товар", и пересекал границу он без меня(естественно блин, ноутбуки корона вирусом не болеют, у них свои вирусы), и что нужно было его оформить до 100 !!евро!! (это мне уже таможенник рассказал по телефону), до 100 евро Карл! Ноутбук! А так как его оформили на 300 долларов, то и получил я свои пошлины в размере 2к гривен. Так вот, вроде и деньги не большие, но вопрос, с какого перепугу я должен их платить, если при покупке его в магазине, все налоги были мной уплачены! Скотство!
foreignchild1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.06.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:06

foreignchild1 Держава агресор, может они имели ввиду наше государство по отношению к своим гражданам)
lawyer_abezpeka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:55

Я .вообще, для себя,ничего не нашел,что обойдется купить дешевле за границей ,чем у нас Украине.
bulkin74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...
D2 » Чет 26 вер, 2019 11:17
4 1970
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 11:56
pro100bus_director
Finance.ua: Что такое Банка от monobank
D2 » Пон 01 чер, 2020 11:37
8 8475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 лис, 2020 01:20
gupaloanet
Finance.ua: Як безпечно купувати на OLX 1, 2, 3, 4, 5
D2 » Суб 07 кві, 2018 19:34
40 11657
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лис, 2020 20:28
adravilmen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17673)
26.11.2020 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.