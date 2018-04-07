Finance.ua: Як правильно купувати за кордоном

Додано: Сер 03 чер, 2020 10:33

Личный пример, столкнувшись офигел. Купил ноутбук в Украине, поехал в командировку за рубеж и был вынужден оставить ноут там, в расчёте что приеду в следующий раз заберу. Корона вирус, все дела, никто никуда не летает. Прошу партнёров отправить ноут DHl, так как по работе очень нужен. К слову, здесь я за него заплатил 1000уе, куплен в розетке, чему в подтверждение есть чек, а также гарантийка, а также чек, что я его апгрейдил(добавил памяти). Короче документы, что он куплен на ридний неньке есть и что необходимые налоги я уже заплатил. Так вот, отправили мои партнёры мне мой ноут, а наша таможня, при получении его в свои мохнатые конечности наложили на него мыто! И все апелляции вдребезги, мол был оформлен как "товар", и пересекал границу он без меня(естественно блин, ноутбуки корона вирусом не болеют, у них свои вирусы), и что нужно было его оформить до 100 !!евро!! (это мне уже таможенник рассказал по телефону), до 100 евро Карл! Ноутбук! А так как его оформили на 300 долларов, то и получил я свои пошлины в размере 2к гривен. Так вот, вроде и деньги не большие, но вопрос, с какого перепугу я должен их платить, если при покупке его в магазине, все налоги были мной уплачены! Скотство!