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Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 26 вер, 2019 11:15
Пропонуємо до обговорення:
Чим швидший переказ – тим він дорожчий
Згідно з даними польської дослідницької компанії Selectivv в Польщі мешкає близько 1,3 млн українців. Хтось працює в сусідній країні наїздами і часто повертається на батьківщину. Вони привозять гроші своїм сім'ям самі. Тим же, хто працює там постійно, доводиться думати, як переказувати їх рідним дистанційно. Ми розповімо, як це зробити.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:55
А на оборот? Помочь студенту, например.
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