Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Чим швидший переказ – тим він дорожчий Згідно з даними польської дослідницької компанії Selectivv в Польщі мешкає близько 1,3 млн українців. Хтось працює в сусідній країні наїздами і часто повертається на батьківщину. Вони привозять гроші своїм сім'ям самі. Тим же, хто працює там постійно, доводиться думати, як переказувати їх рідним дистанційно. Ми розповімо, як це зробити.
1z_dnepr написав:А на оборот? Помочь студенту, например.
Рассказывал в другой ветке как сделать это с минимальными затратами если у студента есть счёт в польском банке: 1. Открыть счёт в злотых в украинском банке. Это не обязательная часть - переводить можно и с гривневой карты, но будет менее выгодно. 2. Открыть счёт в злотых в Transferwise. 3. Перетянуть злотые на счёт в Transferwise с украинского счёта, затем отправить перевод на польский счёт студента. Плата за операцию фиксирована и составляет около 6 злотых. По времени занимате обычно сутки из-за медленной обработки платежей в польских банках.
justit Вы имеете такой опыт? Какой банк? Какой % за снятие наличных в Польше? Например банк Кредо, с самым высоким курсом на покупку злотого для карты в злотых, отказывается принимать в кассе банка "не идеально новые" купюры. Продает же Кредо злотый ощутимо дороже - на 1000 злотых это составит 250 грн. Каждый месяц переплачивать от 500 до 1000 грн как-то не очень хочется. Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.