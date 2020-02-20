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Finance.ua: 9 способів переказати
гроші з Польщі в Україну

Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:15

Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Чим швидший переказ – тим він дорожчий
Згідно з даними польської дослідницької компанії Selectivv в Польщі мешкає близько 1,3 млн українців. Хтось працює в сусідній країні наїздами і часто повертається на батьківщину. Вони привозять гроші своїм сім'ям самі. Тим же, хто працює там постійно, доводиться думати, як переказувати їх рідним дистанційно. Ми розповімо, як це зробити.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:55

А на оборот? Помочь студенту, например.
1z_dnepr
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:13

  1z_dnepr написав:А на оборот? Помочь студенту, например.


Студент с Украинской картой там, родители пополняют ее здесь.
Вроде очевидный способ.
justit
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:22

  1z_dnepr написав:А на оборот? Помочь студенту, например.

Рассказывал в другой ветке как сделать это с минимальными затратами если у студента есть счёт в польском банке:
1. Открыть счёт в злотых в украинском банке. Это не обязательная часть - переводить можно и с гривневой карты, но будет менее выгодно.
2. Открыть счёт в злотых в Transferwise.
3. Перетянуть злотые на счёт в Transferwise с украинского счёта, затем отправить перевод на польский счёт студента. Плата за операцию фиксирована и составляет около 6 злотых. По времени занимате обычно сутки из-за медленной обработки платежей в польских банках.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Чет 09 лип, 2020 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:22

justit Вы имеете такой опыт? Какой банк? Какой % за снятие наличных в Польше? Например банк Кредо, с самым высоким курсом на покупку злотого для карты в злотых, отказывается принимать в кассе банка "не идеально новые" купюры. Продает же Кредо злотый ощутимо дороже - на 1000 злотых это составит 250 грн. Каждый месяц переплачивать от 500 до 1000 грн как-то не очень хочется.
Вот и интересен личный опыт других пользователей. Именно личный опыт.
1z_dnepr
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:25

  justit написав:
  1z_dnepr написав:А на оборот? Помочь студенту, например.


Студент с Украинской картой там, родители пополняют ее здесь.
Вроде очевидный способ.

Очевидный, но далеко не самый выгодный.

  1. Многие украинские банки берут комиссию за конвертацию при покупках. А снятиие наличных так вообще дорогая операция, обычно 1,5-2% плюс фиксированная часть от 5 долларов.
  2. Курс в банках менее выгодный чем курс в обменках.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлень: 817
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