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Finance.ua: 9 способів переказати
гроші з Польщі в Україну

Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
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Як заощаджувати та економити
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 11:39

Можно открыть счета в Blackcatcard и тому, кто отправляет, и тому, кто получает и обмениваться платежами мгновенно и без комиссии. Здесь есть нюанс, что за вывод в банкомате, например, надо будет заплатить 2%, но это зачастую выгоднее, чем оплачивать комиссии платежных систем.
pusnovn
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 13:22

pusnovn какая унылая реклама. Особенно на фоне того что комиссии платежных систем меньше 2%, а пополнение этой карты имеет комиссию даже больше чем снятие в банкомате - аж 3,5%!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 28 лип, 2020 15:01

  pusnovn написав:Можно открыть счета в Blackcatcard и тому, кто отправляет, и тому, кто получает и обмениваться платежами мгновенно и без комиссии. Здесь есть нюанс, что за вывод в банкомате, например, надо будет заплатить 2%, но это зачастую выгоднее, чем оплачивать комиссии платежных систем.

А чем интересен сервис? Пополнить их счет с карты - комиссия. Пополнить межбанковским переводом - точно так же можно пополнить и карту в Украине с бесплатным снятием.
Faceless
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