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Finance.ua: 9 способів переказати гроші з Польщі в Україну
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 28 лип, 2020 11:39
Можно открыть счета в Blackcatcard и тому, кто отправляет, и тому, кто получает и обмениваться платежами мгновенно и без комиссии. Здесь есть нюанс, что за вывод в банкомате, например, надо будет заплатить 2%, но это зачастую выгоднее, чем оплачивать комиссии платежных систем.
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pusnovn
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Додано: Вів 28 лип, 2020 13:22
pusnovn какая унылая реклама. Особенно на фоне того что комиссии платежных систем меньше 2%, а пополнение этой карты имеет комиссию даже больше чем снятие в банкомате - аж 3,5%!
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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- Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Додано: Вів 28 лип, 2020 15:01
pusnovn написав:
Можно открыть счета в Blackcatcard и тому, кто отправляет, и тому, кто получает и обмениваться платежами мгновенно и без комиссии. Здесь есть нюанс, что за вывод в банкомате, например, надо будет заплатить 2%, но это зачастую выгоднее, чем оплачивать комиссии платежных систем.
А чем интересен сервис? Пополнить их счет с карты - комиссия. Пополнить межбанковским переводом - точно так же можно пополнить и карту в Украине с бесплатным снятием.
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