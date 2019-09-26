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Finance.ua: Кращі кредитні
картки для онлайн-платежів

Finance.ua: Кращі кредитні картки для онлайн-платежів
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 10:45

Finance.ua: Кращі кредитні картки для онлайн-платежів

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Якими картами вигідно платити в інтернеті
Кожна кредитна картка дозволяє робити покупки онлайн. Але деякі при цьому ще й заробляють додатковий дохід за рахунок кешбеку або інших бонусів. Ми підібрали для вас шість карт, якими вигідно розраховуватися в мережі.

Дивися повний текст Кращі кредитні картки для онлайн-платежів
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 23:01

А де Правекс з la famiglia? Там же найкращий курс. Маю карти моно альфу та правекс, Правекс по курсу завжди кращий
karabas
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 09:55

Re: Finance.ua: Кращі кредитні картки для онлайн-платежів

OTP та CrediAgricole теж непогані по курсам
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 10:17

пользуюсь ощадом.реально супер. за 4 года они ооочень улучшили всё
maksym_sydorenko
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 10:36

Re: Finance.ua: Кращі кредитні картки для онлайн-платежів

На алішці 11.11, дещо собі знайшов, чим краще оплатити для кишмишу - фасткард алли(обіцяють горішки 3%), new card укрсибу - 5% але курс кепський чи ще щось? Ексіма нема ;(
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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