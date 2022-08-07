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Finance.ua: Приват24: як легко
отримувати і відправляти...

Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 11:17

Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...

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Міжнародні перекази в популярному інтернет-банку

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D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 17:09

Свифт-переводы приватбанка - это лотерея пройдет-не пройдет. Приватбанк не предупреждает, что отправляет не напрямую, а через банк-корреспондент, который тоже берет комиссию, которая увеличивается втрое от заявленной!!!
lusikaj
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 17:09

Добрий вечір. Відправила через Приват 24 переказ Privatmani сину в Польщу. У мене запросила система прізвище ім'я отримувача, його номер телефону. І все. Мені прийшло повідомлення з комбінацією цифр. Отримувачу поки що нічого не прийшло на телефон. А я в роздумах. Де він зможе отримати переказ? Ні назви банку, ні міста, в якому він живе, я не вказувала. То чи отримає син переказ?
tanja_shkuro
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 16:11

Недавно открыл для себя новый, бесплатный, метод перевода денег с карты любого иностранного банка на карту Приватбанка. Так вот, у меня карт зарплатная ПКО Польского банка, на которой мне перечислили расчетные и там не было времени их снять. Так вот есть такое приложение - TransferGo - где я подтянул карту Польского банка и карту Првиатбанка и перечислил деньги в Злотых с карты ПКО банка на карту Приватбанка. Так вот, самая фишка в том, что если не срочный перевод, за 3 дня, то комиссию этот сервис вообще не берет. Короче говоря, если перевод не к спеху - рекомендую!
KULANDALE
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:56

Как отправить деньги с валютной (долларовой) карті приватБанка на валютную (долларовую) карту СберБанка в Россию?!
pro100bus_director
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 06:14

  tanja_shkuro написав:Добрий вечір. Відправила через Приват 24 переказ Privatmani сину в Польщу. У мене запросила система прізвище ім'я отримувача, його номер телефону. І все. Мені прийшло повідомлення з комбінацією цифр. Отримувачу поки що нічого не прийшло на телефон. А я в роздумах. Де він зможе отримати переказ? Ні назви банку, ні міста, в якому він живе, я не вказувала. То чи отримає син переказ?

Комбінація цифр це код для отримання переказу,може отримати в любому банку який підтримує такі перекази .Потрібен паспорт і комбінація цифр щоб отримати переказ.
opera_singer
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 19:57

А як ви підтягнули ті картки туди?

  KULANDALE написав:Недавно открыл для себя новый, бесплатный, метод перевода денег с карты любого иностранного банка на карту Приватбанка. Так вот, у меня карт зарплатная ПКО Польского банка, на которой мне перечислили расчетные и там не было времени их снять. Так вот есть такое приложение - TransferGo - где я подтянул карту Польского банка и карту Првиатбанка и перечислил деньги в Злотых с карты ПКО банка на карту Приватбанка. Так вот, самая фишка в том, что если не срочный перевод, за 3 дня, то комиссию этот сервис вообще не берет. Короче говоря, если перевод не к спеху - рекомендую!
manioka69
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Повідомлення Додано: Чет 01 гру, 2022 21:43

Как отправить наличные деньги в США на баковский счт сестры
finuser533
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