Finance.ua: Приват24: як легко отримувати і відправляти...

Свифт-переводы приватбанка - это лотерея пройдет-не пройдет. Приватбанк не предупреждает, что отправляет не напрямую, а через банк-корреспондент, который тоже берет комиссию, которая увеличивается втрое от заявленной!!!
Добрий вечір. Відправила через Приват 24 переказ Privatmani сину в Польщу. У мене запросила система прізвище ім'я отримувача, його номер телефону. І все. Мені прийшло повідомлення з комбінацією цифр. Отримувачу поки що нічого не прийшло на телефон. А я в роздумах. Де він зможе отримати переказ? Ні назви банку, ні міста, в якому він живе, я не вказувала. То чи отримає син переказ?
Недавно открыл для себя новый, бесплатный, метод перевода денег с карты любого иностранного банка на карту Приватбанка. Так вот, у меня карт зарплатная ПКО Польского банка, на которой мне перечислили расчетные и там не было времени их снять. Так вот есть такое приложение - TransferGo - где я подтянул карту Польского банка и карту Првиатбанка и перечислил деньги в Злотых с карты ПКО банка на карту Приватбанка. Так вот, самая фишка в том, что если не срочный перевод, за 3 дня, то комиссию этот сервис вообще не берет. Короче говоря, если перевод не к спеху - рекомендую!
tanja_shkuro написав:Добрий вечір. Відправила через Приват 24 переказ Privatmani сину в Польщу. У мене запросила система прізвище ім'я отримувача, його номер телефону. І все. Мені прийшло повідомлення з комбінацією цифр. Отримувачу поки що нічого не прийшло на телефон. А я в роздумах. Де він зможе отримати переказ? Ні назви банку, ні міста, в якому він живе, я не вказувала. То чи отримає син переказ?
Комбінація цифр це код для отримання переказу,може отримати в любому банку який підтримує такі перекази .Потрібен паспорт і комбінація цифр щоб отримати переказ.
KULANDALE написав:Недавно открыл для себя новый, бесплатный, метод перевода денег с карты любого иностранного банка на карту Приватбанка. Так вот, у меня карт зарплатная ПКО Польского банка, на которой мне перечислили расчетные и там не было времени их снять. Так вот есть такое приложение - TransferGo - где я подтянул карту Польского банка и карту Првиатбанка и перечислил деньги в Злотых с карты ПКО банка на карту Приватбанка. Так вот, самая фишка в том, что если не срочный перевод, за 3 дня, то комиссию этот сервис вообще не берет. Короче говоря, если перевод не к спеху - рекомендую!