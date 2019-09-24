Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.
Дивися повний текст Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 21:27
Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну.
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:15
Додано: Чет 26 вер, 2019 23:21
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
касовые апараты в машинах ставить?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:06
Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:07
Зачем? Увеличить долю расчетов безналом и никаких проблем, за кордоном практически никто не расчитывается в этом сервисе кэшем, подавляющее большинство клиентов Uber используют мобильное приложение к которому привязана кредитка, я лично пользуюсь только безналичным расчетом с момента появления этого сервиса у нас - очень удобно.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:26
Ничего не знаю про Болты, но поощрять деятельность компании, к-ая не несёт никакой ответственности перед клиентами это, по меньшей мере, странно.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:56
Вас Uber обидел?
Ну и интересно, какой это сервис такси у нас несет ответственность перед клиентами?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:23
То, что у нас бардак во всём, не значит, что так должно продолжаться и уж тем более не значит, что это надо приветствовать. Сами же говорите, что Убер ничем не выделяется (кроме отсутствия телефонов поддержки и полноценной обратной связи).
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:36
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Удобством выделяется, и тем, что это простой способ заработка
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:54
Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
Разработка приложения наподобие uber стоит копейки. Основная статья затрат - маркетинг, т.е. реклама в интернете, на плакатах, телевидении. В принципе, они и так, неплохо рекламнулись, когда заходили в страну, все новости на всех каналах куплены были. Видимо, боятся, что власть поступит с ними, как прошлая власть с яндекс такси, когда компания датировала водителям поездки из своего кармана, чтоб цена поездки для пассажиров была ниже всех конкурентов, а потом яндекс такси просто запретили.
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