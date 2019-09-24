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Зеленський закликав Uber
збільшити інвестиції в Україну

Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:27

Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з виконавчим директором компанії Uber Technologies Inc. Дарою Хосровшахі.

Дивися повний текст Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:15

  lite написав:Во многих странах эту говноконтору запрещают, а у нас предлагают инвестировать. Во что?


Можно подумать, Bolt так уж принципиально отличается :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:21

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

касовые апараты в машинах ставить?
Diman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:06

  Diman написав:касовые апараты в машинах ставить?


Ставить однозначно!!!
Конрад Карлович
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:07

  Diman написав:касовые апараты в машинах ставить?


Зачем? Увеличить долю расчетов безналом и никаких проблем, за кордоном практически никто не расчитывается в этом сервисе кэшем, подавляющее большинство клиентов Uber используют мобильное приложение к которому привязана кредитка, я лично пользуюсь только безналичным расчетом с момента появления этого сервиса у нас - очень удобно.
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:26

  PasserBy написав:
  lite написав:Во многих странах эту говноконтору запрещают, а у нас предлагают инвестировать. Во что?


Можно подумать, Bolt так уж принципиально отличается :)

Ничего не знаю про Болты, но поощрять деятельность компании, к-ая не несёт никакой ответственности перед клиентами это, по меньшей мере, странно.
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:56

  lite написав:
  PasserBy написав:
  lite написав:Во многих странах эту говноконтору запрещают, а у нас предлагают инвестировать. Во что?


Можно подумать, Bolt так уж принципиально отличается :)

Ничего не знаю про Болты, но поощрять деятельность компании, к-ая не несёт никакой ответственности перед клиентами это, по меньшей мере, странно.

Вас Uber обидел?
Ну и интересно, какой это сервис такси у нас несет ответственность перед клиентами?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:23

  Faceless написав:Вас Uber обидел?
Ну и интересно, какой это сервис такси у нас несет ответственность перед клиентами?

То, что у нас бардак во всём, не значит, что так должно продолжаться и уж тем более не значит, что это надо приветствовать. Сами же говорите, что Убер ничем не выделяется (кроме отсутствия телефонов поддержки и полноценной обратной связи).
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:36

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

lite написав:
  Faceless написав:Вас Uber обидел?
Ну и интересно, какой это сервис такси у нас несет ответственность перед клиентами?

То, что у нас бардак во всём, не значит, что так должно продолжаться и уж тем более не значит, что это надо приветствовать. Сами же говорите, что Убер ничем не выделяется (кроме отсутствия телефонов поддержки и полноценной обратной связи).


Удобством выделяется, и тем, что это простой способ заработка
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:54

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Разработка приложения наподобие uber стоит копейки. Основная статья затрат - маркетинг, т.е. реклама в интернете, на плакатах, телевидении. В принципе, они и так, неплохо рекламнулись, когда заходили в страну, все новости на всех каналах куплены были. Видимо, боятся, что власть поступит с ними, как прошлая власть с яндекс такси, когда компания датировала водителям поездки из своего кармана, чтоб цена поездки для пассажиров была ниже всех конкурентов, а потом яндекс такси просто запретили.
safonovstanislav
 
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