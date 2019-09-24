Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46

nuwanda написав: Станислав, сколько вам нужно времени что бы сделать сайт типа google.com ? Станислав, сколько вам нужно времени что бы сделать сайт типа google.com

В гугле уникальные технологии, там учёные работают. Про поисковый движок не может быть и речи. Но, даже более простые сервисы, вроде Google Translate, повторить практически нереально. Не говоря уже о гугл картах с 3d-моделью многих городов.Вот, ютуб можно повторить, и многие это сделали. Но, в основном, это те ниши, где нет конкуренции с ютубом, например, сайты для взрослых.В убере нет уникальных технологий. Основной компонент приложения такси - карта города, страны или мира. Этот компонент создать с нуля практически невозможно, т.к. требует огромнейших вложений. Но, хорошие новости, такой компонент уже разработан, например, тем же гуглом. Не нужно программировать поиск маршрута, поиск адресов и т.д., это всё уже есть в компоненте, уже всё готово. Нужно просто прописать интерфейс, т.е. указать, где будет какая кнопка. И всё. Это вообще не сложно.Это тоже самое, что сравнить сбор домика из конструктора, и разработку пластмассы для этого конструктора. Собрать домик смогут практически все, а вот, изготовить пластмассу для этого конструктора, практически никто. Вот, настолько огромная пропасть между приложением убер и разработкой карты для того же убер. Собрать подобное приложение сможет каждый программист, а вот разработать компонент карты для убера практически никто