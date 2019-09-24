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Зеленський закликав Uber
збільшити інвестиції в Україну

Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:51

  safonovstanislav написав:По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов.


За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.

Это же конгениальный бизнес-план!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
- Не хотелось бы хвалить Зеленского, но дела в России при нём идут ещё хуже, чем при Порошенко.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:11

  Sommer написав:
  safonovstanislav написав:По факту, подобное приложение, я, как программист с 12-летним стажем, смогу сам лично написать, если брать с запасом, за 8 часов.


За 8 часов приложение Убера (капитализация около $70 млрд), еще за 8 (ну хорошо, за 10) часов приложение Фейсбука (капитализация около $500 млрд) и на следующий день еще по мелочам, чтобы добрать до триллиончика.

Это же конгениальный бизнес-план!

В том то и дело, что нет ничего сложного в создании программного продукта. И фейсбука в том числе. Там нет каких-то сложных технологий. Просто обычный сайт. Таких соцсетей десятки тысяч, но популярными стали единицы. Об остальных вы даже не слышали.
Денег стоит не программа, а лейба, само имя компании. А раскруткой занимаются совсем не программисты. Код для сайта, полностью дублирующего функционал фейсбука, сможет написать средней руки программист. Правда уже не за 1 день, конечно, но за месяц можно. А вот сделать так, чтоб твоим сайтом начал пользоваться весь мир - вот тут уже будет проблема. Это займёт не один год, а может и не одно десятилетие. Ну и крупным игрокам, как видно, нужно заносить куда надо в странах вроде Украины. Один благотворительный взнос в нужный карман, и неугодные социальные сети запрещают на государственном уровне
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 21:21

  Faceless написав:Я уже не говорю, что воспринимать разработку сугубо как кодинг, без понимания концепции, без бизнес анализа - это вообще какой то детский сад.
Тем более, как я писал выше - приложение это лишь крохотная часть сервиса в целом.

Я об этом и пишу. Написание кода - это самое простое. Тут не может что-то пойти не так. Если есть задача что должно получиться, на выходе будет ровно то, что задумано. А вот на остальном многие погорели. Именно поэтому, приложений онлайн вызова такси по Украине в плеймаркете больше сотни, но многие думают, что есть только убер. Кое кто слышал ещё об уклоне, и кто-то ещё упоминал болт. Остальные не стали популярными не из-за программистов, а из-за плохой рекламы. Никто о них просто никогда не слышал
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:27

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

Станислав, сколько вам нужно времени что бы сделать сайт типа google.com ?
nuwanda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 22:46

  nuwanda написав:Станислав, сколько вам нужно времени что бы сделать сайт типа google.com ?

В гугле уникальные технологии, там учёные работают. Про поисковый движок не может быть и речи. Но, даже более простые сервисы, вроде Google Translate, повторить практически нереально. Не говоря уже о гугл картах с 3d-моделью многих городов.
Вот, ютуб можно повторить, и многие это сделали. Но, в основном, это те ниши, где нет конкуренции с ютубом, например, сайты для взрослых.

В убере нет уникальных технологий. Основной компонент приложения такси - карта города, страны или мира. Этот компонент создать с нуля практически невозможно, т.к. требует огромнейших вложений. Но, хорошие новости, такой компонент уже разработан, например, тем же гуглом. Не нужно программировать поиск маршрута, поиск адресов и т.д., это всё уже есть в компоненте, уже всё готово. Нужно просто прописать интерфейс, т.е. указать, где будет какая кнопка. И всё. Это вообще не сложно.

Это тоже самое, что сравнить сбор домика из конструктора, и разработку пластмассы для этого конструктора. Собрать домик смогут практически все, а вот, изготовить пластмассу для этого конструктора, практически никто. Вот, настолько огромная пропасть между приложением убер и разработкой карты для того же убер. Собрать подобное приложение сможет каждый программист, а вот разработать компонент карты для убера практически никто
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 01:42

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

  safonovstanislav написав:...И фейсбука в том числе. Там нет каких-то сложных технологий. Просто обычный сайт.


В фэсбуке самое главное не то, что видит пользователь, а то, что находится за кулисами. Эти технологии совсем не проще гугловских и много где с ними конкурируют. Я говорю не про карты с переводчиком, а про AI & Big Data. А так, чтоб выглядего как фэсбук, да на 100 - 1000 пользователей, таки да, сложного действительно ничего нет.
Выдержка - обратная сторона стремительности
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Повідомлення Додано: Суб 28 вер, 2019 02:27

Re: Зеленський закликав Uber збільшити інвестиції в Україну

safonovstanislav написав:
  nuwanda написав:Станислав, сколько вам нужно времени что бы сделать сайт типа google.com ?

В гугле уникальные технологии, там учёные работают. Про поисковый движок не может быть и речи. Но, даже более простые сервисы, вроде Google Translate, повторить практически нереально. Не говоря уже о гугл картах с 3d-моделью многих городов.
Вот, ютуб можно повторить, и многие это сделали. Но, в основном, это те ниши, где нет конкуренции с ютубом, например, сайты для взрослых.

В убере нет уникальных технологий. Основной компонент приложения такси - карта города, страны или мира. Этот компонент создать с нуля практически невозможно, т.к. требует огромнейших вложений. Но, хорошие новости, такой компонент уже разработан, например, тем же гуглом. Не нужно программировать поиск маршрута, поиск адресов и т.д., это всё уже есть в компоненте, уже всё готово. Нужно просто прописать интерфейс, т.е. указать, где будет какая кнопка. И всё. Это вообще не сложно.

Это тоже самое, что сравнить сбор домика из конструктора, и разработку пластмассы для этого конструктора. Собрать домик смогут практически все, а вот, изготовить пластмассу для этого конструктора, практически никто. Вот, настолько огромная пропасть между приложением убер и разработкой карты для того же убер. Собрать подобное приложение сможет каждый программист, а вот разработать компонент карты для убера практически никто


Тот же убер разрабатывает свою навигационную систему, анализирует поведение пользователей и водителей, создал сложную систему динамического формирования цен и кучу всего прочего. Видимо не знали, что можно налабать за день убогое приложение на базе гугл мапс, ведь все просто.
И фейсбук просто себе сайтец, а престо разработали от скуки, что такое быстрый анализ по базе в овер 300 петабайт
Вообще, не ожидал от вас настолько поверхностных взглядов, все же вы создавали впечатление более серьёзного человека, чем какой-то формошлепер на вордпрессе
Faceless
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