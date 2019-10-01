Головне завдання, запевняють банкіри, - знизити ставки за валютними вкладами і відучити українців накопичувати в доларах.
Дивися повний текст Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за валютними депозитами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04
Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за валютними депозитами.
Додано: Сер 02 жов, 2019 12:04
Пока что у НБУ хорошо получается только отучить людей копить в гривне.
Додано: Сер 02 жов, 2019 14:18
Если "логика НБУ проста: если валюта бумаг не соответствует «родной» валюте эмитента, такие вложения несут повышенные риски. К слову, это соответствует общемировым представлениям»"
то: какого лешего наш минфин эмитировал валютные ОВГЗ?
Додано: Сер 02 жов, 2019 16:28
Додано: Чет 03 жов, 2019 02:18
Американский, зелёный рубль, это единственное средство у граждан, от инфляции, деноминации и других прелестей государства управляемого реформаторами, покращувачамы, пасечника и, завгарами и остальными. Конечно, это государство будет недовольно... Они новую реформу, а граждане в долларе, где гешефт?
Додано: Чет 03 жов, 2019 02:36
Re: Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за...
«Нацбанк продовжує боротьбу з доларизацією. На його думку, найкраща стратегія – створити такі умови на ринку, при яких фінустановам буде невигідно залучати валюту у населення. І вони почнуть знижувати прибутковість депозитів у доларах і євро»
Так оно уже и есть - на сегодня разница между долларовыми депо и гривневыми раз в 5 не в пользу валютных. Я так понимаю для валютчиков дальше будет только хуже. И на валютных качелях валютчиков щимят по самое немогу.
Додано: Чет 03 жов, 2019 08:34
Re: Нацбанк придумав новий спосіб знизити ставки за...
Куда уже ниже.
Сделаете ниже - так все всё повыносят.
Либо делайте здесь Европу не на словах, а на деле и можете тогда закатывать губу на мизерные проценты.
|