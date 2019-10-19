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Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 03 жов, 2019 10:30
Пропонуємо до обговорення:
Мы протестировали Kyiv Smart Card на всех видах столичного транспорта
С 1 ноября 2019 года Киев должен стать первым городом Украины, где оплата проезда в муниципальном общественном транспорте будет полностью безналичной. Жетоны метро и бумажные билеты на наземные виды транспорта должен заменить единый электронный билет. Я протестировала, готов ли городской транспорт к его запуску и насколько удобно им пользоваться.
Дивися повний текст Kyiv Smart Card – как это работает?
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D2
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:02
Расскажите кто-нибудь автору, что NFS - это Need For Speed.
Технология беспроводной передачи данных называется немного иначе )
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mustbe
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:18
mustbe написав:
Расскажите кто-нибудь автору, что NFS - это Need For Speed.
Ничего подобного!
NFS - это Network File System (протокол сетевого доступа к файловым системам).
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Watcher
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Додано: Чет 03 жов, 2019 18:46
Watcher написав:
NFS - это Network File System (протокол сетевого доступа к файловым системам).
Тоже вариант )
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mustbe
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16
А если у меня Айфон?
Тут NFS не получиться просто так выключить
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vladkarnaukhov
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Додано: Вів 08 жов, 2019 23:05
Езди на такси
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alex_dedicated
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Додано: Суб 19 жов, 2019 18:45
Я не понял скидка будет только если пополнять через терминал Kyiv Smart Card ?
а в других видах пополнение будет стоит по 8 грн ?
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olexard
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:22
Я пополняла Е-карту через личный кабинет в приложении Kyiv Smart city оплатила картой ПриватБанка скидки есть
Это проще чем играть возле терминала с чеком на котором есть код 16 значный и сумма остатка при пополнении.
Ведь не всегда есть мелкие деньги чтобы пополнить без сдачи
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sirik08091971
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Додано: Чет 24 жов, 2019 13:31
Скидка есть при любом пополнении
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