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Finance.ua: Kyiv Smart
Card – как это работает?

Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 10:30

Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?

Пропонуємо до обговорення:
Мы протестировали Kyiv Smart Card на всех видах столичного транспорта
С 1 ноября 2019 года Киев должен стать первым городом Украины, где оплата проезда в муниципальном общественном транспорте будет полностью безналичной. Жетоны метро и бумажные билеты на наземные виды транспорта должен заменить единый электронный билет. Я протестировала, готов ли городской транспорт к его запуску и насколько удобно им пользоваться.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:02

Расскажите кто-нибудь автору, что NFS - это Need For Speed.
Технология беспроводной передачи данных называется немного иначе )
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:18

Re: Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?

  mustbe написав:Расскажите кто-нибудь автору, что NFS - это Need For Speed.

Ничего подобного!
NFS - это Network File System (протокол сетевого доступа к файловым системам). :-)
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 18:46

  Watcher написав:NFS - это Network File System (протокол сетевого доступа к файловым системам). :-)

Тоже вариант )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 08:16

А если у меня Айфон?
Тут NFS не получиться просто так выключить
vladkarnaukhov
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 23:05

Езди на такси
alex_dedicated
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Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 18:45

Я не понял скидка будет только если пополнять через терминал Kyiv Smart Card ?
а в других видах пополнение будет стоит по 8 грн ?
olexard
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:22

Оплата Е карты

Я пополняла Е-карту через личный кабинет в приложении Kyiv Smart city оплатила картой ПриватБанка скидки есть
Это проще чем играть возле терминала с чеком на котором есть код 16 значный и сумма остатка при пополнении.
Ведь не всегда есть мелкие деньги чтобы пополнить без сдачи
sirik08091971
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Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 13:31

Re: Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?

Скидка есть при любом пополнении
sirik08091971
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