Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?

Привіт!
А хто знає яка максимально можлива кількість поїздок на Kyiv Smart Card? Ніде не можу знайти цієї інформації. Є велике бажання закинути хоча б 500 поїздок і пів року не мати турботи з проїзним.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 04 лис, 2019 22:40
Кількість поїздок
Привіт!
А хто знає яка максимально можлива кількість поїздок на Kyiv Smart Card? Ніде не можу знайти цієї інформації. Є велике бажання закинути хоча б 500 поїздок і пів року не мати турботи з проїзним.
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:37
"маршрутки вообще исчезли с дорог столицы, а их полностью заменил бы муниципальный транспорт, который ходит по четкому графику"....
Хорошая шутка. Очень смешная. Кто ходит по графику? Попасть на работу и школу по маршруту майдан - львовская площадь, тот ещё квест. Троллейбусы утром ходят как хотят, то пачками то нет долго. Стоишь и гадаешь, успеешь ты до 8:30 или нет ? А обратпотом Ап троллейбус нои тупо битком набивается. Давка жуть. А обратно ехать , тоже ещё тот квест!! Раньше, хоть маршрутки разгружали маршрут, можно было уехать , а теперь?! Нет, увольте. Катайтесь на этом недоразумении сами. А я на машину пересела, пусть чуть дороже, зато я знаю что попаду вовремя куда надо.
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