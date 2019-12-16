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Finance.ua: Kyiv Smart
Card – как это работает?

Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2019 22:40

Кількість поїздок

Привіт!
А хто знає яка максимально можлива кількість поїздок на Kyiv Smart Card? Ніде не можу знайти цієї інформації. Є велике бажання закинути хоча б 500 поїздок і пів року не мати турботи з проїзним.
y_perevera
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2019 16:37

"маршрутки вообще исчезли с дорог столицы, а их полностью заменил бы муниципальный транспорт, который ходит по четкому графику"....
Хорошая шутка. Очень смешная. Кто ходит по графику? Попасть на работу и школу по маршруту майдан - львовская площадь, тот ещё квест. Троллейбусы утром ходят как хотят, то пачками то нет долго. Стоишь и гадаешь, успеешь ты до 8:30 или нет ? А обратпотом Ап троллейбус нои тупо битком набивается. Давка жуть. А обратно ехать , тоже ещё тот квест!! Раньше, хоть маршрутки разгружали маршрут, можно было уехать , а теперь?! Нет, увольте. Катайтесь на этом недоразумении сами. А я на машину пересела, пусть чуть дороже, зато я знаю что попаду вовремя куда надо.
fesska07
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:37

y_perevera Больше 100 закидывал точно.
komar66
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2019 08:40

y_perevera Можете ещё и кешбек получить: https://promos.privatbank.ua/ua/keshbek ... ky-v-kyevi
komar66
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 14:22

Не покупайте Kyiv Smart Card, в метро постоянные глюки. Снимает деньги за поездку а через турникет не пропускает. Пользуйтесь старой картой, у неё нет связи с сервером. Понабирали безруких программистов или на оборудовании экокомят. Пора менять все руководство в метро.
2385ul
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 15:55

  2385ul написав:Не покупайте Kyiv Smart Card, в метро постоянные глюки. Снимает деньги за поездку а через турникет не пропускает. Пользуйтесь старой картой, у неё нет связи с сервером. Понабирали безруких программистов или на оборудовании экокомят. Пора менять все руководство в метро.

Не пишите чушь, все нормально работает
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 19 гру, 2019 13:59

Не могу пополнить карту???В чем дело???
Может кто-то знает????
mega1986sashok
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Повідомлення Додано: Чет 26 гру, 2019 22:05

Re: Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?

Потеряла сегодня карту в троллейбусе (была зарегана в кабинете). Купила новую... сижу и пытаюсь понять, как перенести поездки со старой карты. В курсе ли кто-нибудь?
torrent78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:43

Тролейбуси та Трамваї чистий екологічний транспорт міста, чому так важко цей транспорт запустити в більшій кількості. а жовті гнидники "маршрутки" видалити на завжди?????.
opticus_sklad
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