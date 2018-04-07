Finance.ua: Kyiv Smart Card – как это работает?

Только их обычно никто не читает...
...та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць...
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:01
Только их обычно никто не читает...
...та становить у грошовому еквіваленті 20% від суми здійсненого учасником Акції платежу за поповнення Kyiv Smart Card, але не більше 50,00 гривень з усіма податками і зборами в місяць...
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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Додано: Вів 18 лют, 2020 21:14
ramaz так неинтересно, это ж читать надо
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