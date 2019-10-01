Кабінет Міністрів розраховує на зниження рівня безробіття з 9,6% до 5%.
Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%.
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Додано: Суб 05 жов, 2019 09:24
Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%.
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:24
Піднімуть ціни, і безробітні, що мали якийсь сторонній дохід, будуть змушені йти працювати навіть на дуже низькі зар.плати
Додано: Суб 05 жов, 2019 09:56
Re: Кабмін має намір підвищити зайнятість населення до 70%
Правительство планирует вдвое снизить безработицу и для этого
- реорганизовать государственную службу занятости с привлечением частных компаний (каким образом? как будет организован выбор частных агентств? кто будет оплачивать их услуги?)
- создать веб-порталы, предоставляющие услуги профайлинга (кем? за чей счет?)
- проводить тренинги по поиску работы (для кого? как? кем? по каким программам?)
- осуществлять сопровождение на новой работе (кем? по каким принципам? за чей счет?)
Я один не увидел здесь никакой конкретики вообще и планов создания новых рабочих мест в частности, зато увидел много возможностей для освоения бюджетных средств?
P.S. Я не знаю, откуда взяты эти тезисы, но они были бы актуальны в стране с больших количеством вакансий и большим количеством мигрантов, которые не знают, чем им вообще можно заниматься, как искать вакансии и как вести себя после трудоустройства.
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