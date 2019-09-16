Исследователи проверили, выдают ли интернет-магазины фискальные чеки после покупки.
Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 жов, 2019 14:16
Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование...
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Дивися повний текст Выдают ли онлайн-магазины фискальные чеки - исследование (инфографика).
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