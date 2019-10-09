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В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 18:12
Пропонуємо до обговорення:
Втілення запропонованих змін сприятиме виведенню ринку зайнятості з тіні.
Дивися повний текст В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату молоді до 27 років
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Додано: Чет 10 жов, 2019 18:12
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