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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:12

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Пропонуємо до обговорення:
Втілення запропонованих змін сприятиме виведенню ринку зайнятості з тіні.

Дивися повний текст В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату молоді до 27 років.
R2
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очередные бредовые предложения...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:30

классное новшество я за
alekc_sizov
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 18:49

мне нравится и еще бы больше нравилось, если бы мне было 24)) страшно было смотреть на суммы налоговых отчислений. Эх.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2019 19:19

  magneet написав:мне нравится и еще бы больше нравилось, если бы мне было 24)) страшно было смотреть на суммы налоговых отчислений. Эх.


Здесь только так...
Буратино приходит к папе Карло:
- Пап, мы с Мальвиной уже давно встречаемся. Хотелось бы с ней... Как бы тебе сказать...
- Понял, сынок.
И папа Карло принялся за работу: нашел сучек, аккуратно прибил его куда надо, взял наждачку, зачистил. Сдувает пыль:
- Ну все, сынок, можешь идти к Мальвине!
- Слушай, бать! А ну ее, Мальвину! Давай-ка лучше еще наждачкой! :mrgreen:
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