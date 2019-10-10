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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 10 жов, 2019 23:21
Для студентов, начального опыта и поиска себя, будет эффективно, но не в этом варианте "27"
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:34
olivera Кого интересует шо там в конституции? Нарід одобряет! Сделаем вас всіх разом еще раз!
Дуже дякую
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:44
Вы считаете, что в США или Европе не пытаются "оптимизировать" налоги?
Просто предлагать надо то, что трудно использовать для "схем". Кто мешает сделать какие-то льготы, не связанные с получением денег на руки? Например, льготные кредиты на обучение, льготная ипотека? И при этом - с обязательной компенсацией суммы льгот, если менее чем через N лет человек прекращает платить налоги на территории Украины (т.е. уезжает за границу работать)
Додано: П'ят 11 жов, 2019 07:48
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Все логічно. В 27 життя закінчується. Появляються діти і витрати на них, і щоб життя медом не здавалося дави його есв яке він жодного разу не платив.
Пляді. У всьому світі вводять податки на бездітність, а наші пляді навпаки.
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Всім процвітання!
Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:37
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Увидим, как будут работать эти юные дарования по 12 часов, когда сейчас треть всех безработных люди до 35 лет. И как смотря на все это остальные потянутся в тень.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 11 жов, 2019 10:50
что мешает ввести посильную ставку (10 % с з.п. и 5% налог на потребление- платит тот кто покупает), при которой не будет смысла что-то там придумывать.
10 % со всех з/п есть приемлемо , но для всех одинаковую хоть для черных хоть для белых
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:03
Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.
Похоже в пенсионном фонде денег некуда девать...
Додано: П'ят 11 жов, 2019 12:07
Налоги нужно приучать с детсва платить, а не приучать неплатить. А за какие шиши будут поднимать медицину, образование, инфраструктуру? Люди едут из этого дурдома, а они еще его усугубляют.
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