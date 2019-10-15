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В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:28
_hunter написав:
не совсем понимаю почему это должно волновать условного директора отделения Макдональдса -- у которого предлагается забирать пол-зарплаты.
это прежде всего задача государства, которое должно выполнять свою регулиторную функцию...
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ТЕА
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:36
_hunter написав:
Очевидно же -- как в Китае -- иметь детей/внуков -- которые будут содержать своих родителей.
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...
и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...
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ТЕА
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:58
ТЕА написав: _hunter написав:
не совсем понимаю почему это должно волновать условного директора отделения Макдональдса -- у которого предлагается забирать пол-зарплаты.
это прежде всего задача государства, которое должно выполнять свою регулиторную функцию...
Ну так и первый вопрос к нему же должен был быть...
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_hunter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:00
ТЕА написав: _hunter написав:
Очевидно же -- как в Китае -- иметь детей/внуков -- которые будут содержать своих родителей.
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...
и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...
> и зачем нам брать пример с далёких от нас стран ...
Затем, что не стоит просто брать и обезъяничать бездумно -- культ карго до добра не доводит...
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_hunter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:13
ТЕА написав:
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
Абсурдным является разглагольствовование в отрыве от реальности. Средства на пенсии из тумбочки не появятся, вне зависимости от того, кто и когда начал трудовую деятельность и какие так и куда устремления
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Faceless
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:07
Faceless написав:
А в чем несправедливость? Равные условия - в том числе и налогообложения - для всех, вот это и есть справедливость.
У нас разные понятия о справедливости. Равные условия и справедливость все таки разные вещи. Возможно это является предметом другой темы.
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Конрад Карлович
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