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В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 16 жов, 2019 14:28
_hunter написав:
не совсем понимаю почему это должно волновать условного директора отделения Макдональдса -- у которого предлагается забирать пол-зарплаты.
это прежде всего задача государства, которое должно выполнять свою регулиторную функцию...
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ТЕА
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:36
_hunter написав:
Очевидно же -- как в Китае -- иметь детей/внуков -- которые будут содержать своих родителей.
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...
и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...
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ТЕА
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Додано: Сер 16 жов, 2019 14:58
ТЕА написав: _hunter написав:
не совсем понимаю почему это должно волновать условного директора отделения Макдональдса -- у которого предлагается забирать пол-зарплаты.
это прежде всего задача государства, которое должно выполнять свою регулиторную функцию...
Ну так и первый вопрос к нему же должен был быть...
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_hunter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:00
ТЕА написав: _hunter написав:
Очевидно же -- как в Китае -- иметь детей/внуков -- которые будут содержать своих родителей.
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
кроме того с Китаем пример не совсем удачный, так как там как раз идёт строительство нормальной пенсионной системы, которая раньше охватывала только чиновников и некоторых других, а сегодня идёт плавный переход к всеобщей пенсионной системе...
и зачем нам брать пример с далёких от нас стран если недавно мы записали в Конституции про наши европейские устремления? может стоит вести модернизацию пенсионной, налоговой и законодательной системы в сторону Европы, а не изобретать в очередной раз " велосипед"?...
> и зачем нам брать пример с далёких от нас стран ...
Затем, что не стоит просто брать и обезъяничать бездумно -- культ карго до добра не доводит...
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_hunter
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Додано: Сер 16 жов, 2019 15:13
ТЕА написав:
кто-то 30-35 лет назад начал свою трудовую деятельность и платил налоги расчитывая на определённые социальные обязательства государства, а сегодня вы расказываете про "как в Китае"? вам самому это не кажется абсурдным?...
Абсурдным является разглагольствовование в отрыве от реальности. Средства на пенсии из тумбочки не появятся, вне зависимости от того, кто и когда начал трудовую деятельность и какие так и куда устремления
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Faceless
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:07
Faceless написав:
А в чем несправедливость? Равные условия - в том числе и налогообложения - для всех, вот это и есть справедливость.
У нас разные понятия о справедливости. Равные условия и справедливость все таки разные вещи. Возможно это является предметом другой темы.
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Конрад Карлович
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Додано: Сер 16 жов, 2019 16:24
Конрад Карлович написав: Faceless написав:
А в чем несправедливость? Равные условия - в том числе и налогообложения - для всех, вот это и есть справедливость.
У нас разные понятия о справедливости. Равные условия и справедливость все таки разные вещи. Возможно это является предметом другой темы.
Возможно. Интересно, как вы трактуете справедливость.
В упрощенном варианте справедливость как понятие определяется, как правило, через понятие равенства: равенства в правах и обязанностях, равенства в доступе к благам, соответствии распределения результата вложенным средствам и усилиям в равной пропорции для всех граждан.
Отсюда я и делаю вывод, что именно равное налогообложение имеет куда больше общего со справедливостью, чем прогрессивная или регрессивная шкала.
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Faceless
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Додано: Сер 16 жов, 2019 17:53
Faceless написав:
Возможно. Интересно, как вы трактуете справедливость.
В упрощенном варианте справедливость как понятие определяется, как правило, через понятие равенства: равенства в правах и обязанностях, равенства в доступе к благам, соответствии распределения результата вложенным средствам и усилиям в равной пропорции для всех граждан.
Отсюда я и делаю вывод, что именно равное налогообложение имеет куда больше общего со справедливостью, чем прогрессивная или регрессивная шкала.
Я понимаю о чем вы говорите. Изначально все люди не равны, в том числе и по возможностям зарабатывать деньги. Я не веду речь о "гарантированном минимуме благ" для бедных -ту же минималку они зарабатывают собственным горбом - ну не получается у него заработать больше
. И вот тут вопрос о равенстве - а сколько с него брать? Если у нас ставка налогообложения для всех - 5%
-Это справедливо. А если у нас ставка для всех 40%
- будет ли это "равенство" справедливым, если после налогообложения у одного не останется на еду, а другой вместо "феррари" купит "мерс"???
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Конрад Карлович
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Додано: Сер 16 жов, 2019 21:27
Конрад Карлович написав: Faceless написав:
Возможно. Интересно, как вы трактуете справедливость.
В упрощенном варианте справедливость как понятие определяется, как правило, через понятие равенства: равенства в правах и обязанностях, равенства в доступе к благам, соответствии распределения результата вложенным средствам и усилиям в равной пропорции для всех граждан.
Отсюда я и делаю вывод, что именно равное налогообложение имеет куда больше общего со справедливостью, чем прогрессивная или регрессивная шкала.
Я понимаю о чем вы говорите. Изначально все люди не равны, в том числе и по возможностям зарабатывать деньги. Я не веду речь о "гарантированном минимуме благ" для бедных -ту же минималку они зарабатывают собственным горбом - ну не получается у него заработать больше
. И вот тут вопрос о равенстве - а сколько с него брать? Если у нас ставка налогообложения для всех - 5%
-Это справедливо. А если у нас ставка для всех 40%
- будет ли это "равенство" справедливым, если после налогообложения у одного не останется на еду, а другой вместо "феррари" купит "мерс"???
Взглянем с другой стороны. А почему вы считаете справедливой обратную ситуацию?
И, пожалуйста, нё надо сразу всё сводить к крайностям. В реальности речь совсем не о тех, кому не хватает на еду и кто покупает феррари с месячного дохода. Речь в первую очередь о массах людей с незначительной разницей в доходах - на границе порогов прогресивного налогообложения, половина которых платит по меньшей, а половина по большей ставке. Речь о том, что прогрессивная шкала дискриминирует тех, кто старается зарабатывать больше, дискриминирует более способных и образованных. Стимулирует людей занижать официальные доходы. Прогрессивная шкала сильно усложняет систему налогообложения, особенно, если есть понятие налогового агента и имеется несколько источников дохода. В конце концов, она может привести к оттоку капитала, смене резидентства состоятельных граждан, как, например, это произошло во Франции после ввода их популистских драконовских налогов на богатых людей.
И без разницы, 5% или 40%.
Еще донедавна у нас была прогрессивная шкала налогообложения доходов физлиц, 15% и 20% НДФЛ. В чем были её плюсы? Переход к единой ставке в 18%, как по мне, было позитивом.
О тех, кому на еду не хватает, я писал выше - это решается целевыми налоговыми скидками по итогам декларирования доходов. А введение очень низкой ставки для "малых доходов" в наших реалиях, когда огромная масса зарплат в тени, платятся в конвертах, приведёт только к ещё большему их уходу в тень.
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Faceless
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Додано: Чет 17 жов, 2019 06:38
Faceless написав:
Прогрессивная шкала сильно усложняет систему налогообложения, особенно, если есть понятие налогового агента и имеется несколько источников дохода. В конце концов, она может привести к оттоку капитала, смене резидентства состоятельных граждан, как, например, это произошло во Франции после ввода их популистских драконовских налогов на богатых людей.
Так во Франции это касается мультимиллионеров, а средний класс законопослушно никуда ничего не выводит и покорно платит налоги,как, собственно, и в остальных нормальных странах.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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