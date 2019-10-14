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В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 07:16

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2343
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