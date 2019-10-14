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В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 жов, 2019 07:16
Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.
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safonovstanislav
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