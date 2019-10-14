RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні планують звільнити
від оподаткування зарплату...

В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 07:16

Re: В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату.

Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 10.05.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 10:48

  safonovstanislav написав:Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.

в Италии 22% НДС на алкоголь, сигареты и некоторые другие продукты, а основная ставка НДС на большинство массовых продуктов питания составляет 10%, а на некоторые из них даже 4%...

В настоящее время в Италии действуют следующие ставки:

минимальная ставка в размере 4% на товары/объекты, включенные в таблицу A, часть II Указа 633/72 (товары первой необходимости, продукты питания);

минимальная ставка в размере 5% на товары/объекты, включенные в таблицу A, часть II-бис Указа 633/72;

заниженная ставка в размере 10%, на товары/услуги, включенные в таблицу A, часть III D.P.R. 633/72 (это процент, который платится за продукты и услуги туристического сектора (гостиницы, пиццерии, отели, рестораны и т. д.), за некоторые продукты питания и за некоторые случаи реконструкции зданий);

обычная ставка в размере 22%, которая применяется к товарам и услугам, включенным в таблицу B Указа 633/72.
ТЕА
 
Повідомлень: 247
З нами з: 19.07.14
Подякував: 23 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 жов, 2019 16:14

  ТЕА написав:в Италии 22% НДС на алкоголь, сигареты и некоторые другие продукты, а основная ставка НДС на большинство массовых продуктов питания составляет 10%, а на некоторые из них даже 4%...

Я об этом и пишу, что сниженный налог на еду и предметы первой необходимости - это и есть поддержка самых бедных слоёв населения. Такое во многих странах. В Германии, например, то же самое. Про Италию, я уже написал, по факту там 7% налог на еду. Даже в чеках каждый товар по своей ставке НДС идёт. И не нужно доказывать бедным, что они реально бедные, проходя бюрократию. Просто пришёл в супермаркет, и купил еды с меньшим налогом.
Но, Украина, к сожалению, не может себе такого позволить. Налоги будут только повышать, и для бедных в том числе
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2345
З нами з: 10.05.14
Подякував: 148 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підготовка до ринку землі: в Україні перевірять стан...
R2 » Чет 17 жов, 2019 10:30
2 49
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 12:05
Галина441
В Україні бідних громадян звільнять від податків:... 1, 2, 3
R2 » Сер 16 жов, 2019 13:09
20 1312
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 жов, 2019 11:00
victoriya68
В Україні створили концепт електромобіля із запасом ходу...
R2 » Пон 14 жов, 2019 11:31
7 367
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 жов, 2019 16:48
25ww25w

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13633)
17.10.2019 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.