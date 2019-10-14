В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 жов, 2019 07:16
Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.
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safonovstanislav
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Додано: Чет 17 жов, 2019 10:48
safonovstanislav написав:
Давайте просто НДС на еду снизим, как в Европе. Хочешь купить еду в супермаркете или ресторане, плати 7% налога, а не 22%, как в Италии
. Плюс на всякие медикаменты и другие нужные вещи
Хочешь кушать, плати меньше. Хочешь феррари, плати больше. По-моему справедливо.
в Италии 22% НДС на алкоголь, сигареты и некоторые другие продукты, а основная ставка НДС на большинство массовых продуктов питания составляет 10%, а на некоторые из них даже 4%...
В настоящее время в Италии действуют следующие ставки:
минимальная ставка в размере 4% на товары/объекты, включенные в таблицу A, часть II Указа 633/72 (товары первой необходимости, продукты питания);
минимальная ставка в размере 5% на товары/объекты, включенные в таблицу A, часть II-бис Указа 633/72;
заниженная ставка в размере 10%, на товары/услуги, включенные в таблицу A, часть III D.P.R. 633/72 (это процент, который платится за продукты и услуги туристического сектора (гостиницы, пиццерии, отели, рестораны и т. д.), за некоторые продукты питания и за некоторые случаи реконструкции зданий);
обычная ставка в размере 22%, которая применяется к товарам и услугам, включенным в таблицу B Указа 633/72.
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ТЕА
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Додано: Чет 17 жов, 2019 16:14
ТЕА написав:
в Италии 22% НДС на алкоголь, сигареты и некоторые другие продукты, а основная ставка НДС на большинство массовых продуктов питания составляет 10%, а на некоторые из них даже 4%...
Я об этом и пишу, что сниженный налог на еду и предметы первой необходимости - это и есть поддержка самых бедных слоёв населения. Такое во многих странах. В Германии, например, то же самое. Про Италию, я уже написал, по факту там 7% налог на еду. Даже в чеках каждый товар по своей ставке НДС идёт. И не нужно доказывать бедным, что они реально бедные, проходя бюрократию. Просто пришёл в супермаркет, и купил еды с меньшим налогом.
Но, Украина, к сожалению, не может себе такого позволить. Налоги будут только повышать, и для бедных в том числе
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safonovstanislav
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