В Україні планують звільнити від оподаткування зарплату...

Додано: Чет 17 жов, 2019 17:13

Faceless написав: В реальности речь совсем не о тех, кому не хватает на еду и кто покупает феррари с месячного дохода. Речь в первую очередь о массах людей с незначительной разницей в доходах - на границе порогов прогресивного налогообложения, половина которых платит по меньшей, а половина по большей ставке. Речь о том, что прогрессивная шкала дискриминирует тех, кто старается зарабатывать больше, В реальности речь совсем не о тех, кому не хватает на еду и кто покупает феррари с месячного дохода. Речь в первую очередь о массах людей с незначительной разницей в доходах - на границе порогов прогресивного налогообложения, половина которых платит по меньшей, а половина по большей ставке. Речь о том, что прогрессивная шкала дискриминирует тех, кто старается зарабатывать больше,

Речь идет о богатых и бедных. А о массах с незначительной разницей доходов - речь не шла, так как это детали прогрессивной шкалы, которой можно это нивелировать, главное правильно поставить границы. И с богатыми тоже можно вопрос решить - и вот вам пример-импровизация:бедные 20% (условно, к примеру, доля)средние 75%богатые 5%Ставки для них :5%15%20%На стыке порогов 5-15 поверьте проблем не будет, это действительно нищенские зарплаты и переходить в их класс будет совсем не просто для уменьшения налогов.На стыке 15-20 - во первых их не будет так много, а во вторых разница уже не "катастрофическая".Ну или в конце концов, можно сделать две ставки 5 для бедных и 20 для остальных - с таким же результатом.И да, во Франции проблема все таки высоких ставок, а не прогрессивной шкалы (по моему)