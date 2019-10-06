Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...

Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:26

"каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать" (с) - и хранить свои отложенные финансы в Пенсионном ГОСУДАРСТВЕННОМ фонде?!)))) и через ..надцать лет узнать (за день до выхода на пенсию), что этот фонд разграблен или накопления превратились в пыль после инфляций-девальваций?!.. танунах... Полагаю так, если человек решил накапливать сам, почему ему самому и не взять ответственность за свои сбережения, вложить их в любой инструмент который он считает логичным (депозиты, драг.металлы, недвижимость, зарубежные фонды и акции и т.д.), чем положиться непонятного на кого, на какого-то чиновника, след которого за года раствориться и на выходе узнать что на счёте ноль... свою судьбу и будущее нужно держать в своих руках и в таких серьезных делах на честность государства полагаться нельзя. Доказано всей историей нашего государства. Киданут!