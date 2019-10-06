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Другий етап пенсійної реформи:
кожен українець сам...

Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:23

Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у 2022-2023 році Кабміном планується введення накопичувальної пенсії.

Дивися повний текст Другий етап пенсійної реформи: кожен українець сам вирішуватиме, скільки відкладати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:23

Снимите налог на сдачу квартир для пенсионеров. Тогда будет по честному.
Не будут откладывать в ваше разводилово. Люди банкам и пенсионным фондам не доверяют. Деньги не должны лежать мертвым грузом, инфляция их съест.

И землю тоже за копейки заберут - аналог сдачи квартиры на сельский манер.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2019 09:26

"каждый украинец сам будет решать, сколько откладывать" (с) - и хранить свои отложенные финансы в Пенсионном ГОСУДАРСТВЕННОМ фонде?!)))) и через ..надцать лет узнать (за день до выхода на пенсию), что этот фонд разграблен или накопления превратились в пыль после инфляций-девальваций?!.. танунах... Полагаю так, если человек решил накапливать сам, почему ему самому и не взять ответственность за свои сбережения, вложить их в любой инструмент который он считает логичным (депозиты, драг.металлы, недвижимость, зарубежные фонды и акции и т.д.), чем положиться непонятного на кого, на какого-то чиновника, след которого за года раствориться и на выходе узнать что на счёте ноль... свою судьбу и будущее нужно держать в своих руках и в таких серьезных делах на честность государства полагаться нельзя. Доказано всей историей нашего государства. Киданут!
pirat-d
 
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