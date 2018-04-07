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Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 11 жов, 2019 15:13
Пропонуємо до обговорення:
И докупить, если не хватает для пенсии
С 2004 года в Украине введено понятие «страхового стажа». С тех пор неважно, сколько вы проработали фактически, а важно, как долго ваш работодатель оплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд и в каком размере. Поэтому, если хотите получать в страсти пенсию, лучше проверить свой страховой стаж заранее и, если не хватает, докупить его. Мы расскажем, как сделать и то, и другое.
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D2
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Додано: П'ят 18 жов, 2019 08:54
Класна штука. Тільки не зрозуміло чому внески до 2004 року не ввійшли до страхового стажу? Пише - "у відповідності до відомостей, що враховуються для визначення пенсії у розрізі підприємств, починаючи з 2004 року" Але з/п вся і до 2004 року пише, що враховано для пенсії?
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Viz
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Додано: Чет 07 лис, 2019 05:40
А до 2004г.Как правельно посчитать стаж страховой на основе трудового？
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marhyk-63
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Додано: Пон 09 гру, 2019 18:09
Viz написав:
Класна штука. Тільки не зрозуміло чому внески до 2004 року не ввійшли до страхового стажу? Пише - "у відповідності до відомостей, що враховуються для визначення пенсії у розрізі підприємств, починаючи з 2004 року" Але з/п вся і до 2004 року пише, що враховано для пенсії?
Самое справедливое правительство решило, что до 2004 при Кучме и Кравчуке никто официально не работал, поэтому всем и все все прощают. Вот так вот.
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Додано: Пон 09 гру, 2019 23:34
На портале вижу информацию с 2004г. И уже 2 месяца добиваюсь от ПФ предоставления мне информации о моем страховом стаже до 2004г. Говорят, вот когда придёте оформлять пенсию, тогда и посчитаем. А если не нравится, идите в суд.
Так что хватит уже кормить нас этим порталом.
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d_juliahome2
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:18
А зачем покупать стаж?
Один год стажа стоит 17-18 кусков гривен.
Лучше я эти деньги на депозит положу.
Ведь скажем 40 лет стажа это уже почти 700 000 грн,
с которых можно иметь процентов на 7000 грн в месяц.
И зачем вообще та пенсия тогда...
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Sanyok77
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Додано: Пон 16 гру, 2019 16:23
Sanyok77 написав:
А зачем покупать стаж?
Один год стажа стоит 17-18 кусков гривен.
Лучше я эти деньги на депозит положу.
Ведь скажем 40 лет стажа это уже почти 700 000 грн,
с которых можно иметь процентов на 7000 грн в месяц.
И зачем вообще та пенсия тогда...
Может быть смысл, если не хватает пару лет. 40 лет стажа покупать действительно абсурдно
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Faceless
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Додано: Пон 16 гру, 2019 21:38
Я считаю, что на равне со стажем право на пенсию должна давать и общая сумма уплаченных взносов.
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M-A-X
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Додано: Сер 25 гру, 2019 18:59
M-A-X написав:
Я считаю, что на равне со стажем право на пенсию должна давать и общая сумма уплаченных взносов.
Да,хорошо бы!
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Додано: Суб 28 гру, 2019 13:44
Viz
Тільки не зрозуміло чому внески до 2004 року не ввійшли до страхового стажу?
Тому що до 01.01 2004 року був трудовий стаж, а не страховий.
Але з/п вся і до 2004 року пише, що враховано для пенсії?
Врахована як складова трудового стажу.
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chajnik1
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