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Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:18
chajnik1 написав:
Но всяких фальсификаций добавилось с тех времен. И бухгалтера передают искаженные данные или не подают их годами в ПФ вовсе. Знаю, не одинокие случаи когда приходилось людям с помощью прокураторы решать подобные вопросы об отсутствии учтенного стажа даже на держ. службе.
"Спасение утопающих — дело рук самих утопающих"(с). Достаточно в ПФ получить доступ к своему "Личному кабинету" и практически в режиме online (с задержкой в 2-3 месяца) контролировать что и как передают бухгалтера.
Конечно, достаточно провести "0" линию и считать все, до и после.
Только при необходимости еще нужно исправить все хвосты "до". Не всегда это в наших реалиях элементарно. Нахамутать элементарно, исправить сложнее.
Система "человек - государство" чаще мобильнее нежели наоборот.
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 11:32
ruvex
Только при необходимости еще нужно исправить все хвосты "до". Не всегда это в наших реалиях элементарно. Нахамутать элементарно, исправить сложнее.
"Без труда не выловишь и рыбку из пруда"(с)
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Додано: П'ят 03 січ, 2020 20:02
chajnik1 написав:ruvex
Только при необходимости еще нужно исправить все хвосты "до". Не всегда это в наших реалиях элементарно. Нахамутать элементарно, исправить сложнее.
"Без труда не выловишь и рыбку из пруда"(с)
Конечно, платим налоги и исправляем ошибки тех, кого на них содержим. Привычка вторая натура.
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Додано: Суб 04 січ, 2020 23:40
chajnik1 Пишут об онлайн - калькуляторе, который я никак не могу найти. Я так примерно просчитал, но хотелось бы более точно понимать, правильно ли я все сделал.
Сумма, о которой писал, в разделе Моя заработная плата в графе Учтено для пенсии.
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Додано: Нед 05 січ, 2020 10:01
sergiylfc
Пишут об онлайн - калькуляторе, который я никак не могу найти.
Если войти в "Личный кабинет", то калькулятор находится в самом верху страницы, в строке, где расположены кнопки "Вихід", "Налаштування" и др.
Обратите внимание, если у Вас есть трудовой стаж до даты, которая отображена первой в разделе "Трудова діяльність" калькулятора, то этот стаж необходимо ввести вручную, использовав кнопку "Додати період".
Сумма, о которой писал, в разделе Моя заработная плата в графе Учтено для пенсии.
Это сумма Вашей заработной платы за год, с которой был уплачен страховой сбор.
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Додано: Нед 05 січ, 2020 20:12
chajnik1 Спасибо, но это калькулятор для расчета пенсии, а интересовала именно сумма пособия по безработице. На многих ресурсах пишут о данном калькуляторе, но вот выйти на него никак не могу.
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Додано: П'ят 10 січ, 2020 17:13
D2 Зарегистрироваться на сайте пенсионного фонда, создать цифровую подпись в приват банке. Или постоять в очереди в ПФ и взять справку
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Додано: Пон 13 січ, 2020 14:15
chajnik1Вже передчуваю купу проблем, коли прийде час виходити на пенсію. Бо однієї організації, де пропрацювала кілька років поспіль, взагалі більше не існує, а бухгалтерські документи її останнє керівництво поскидало в вогкому гаражі, а потім і взагалі порозгубило, не здавало в архів. А в базі ПФ є лише дані з часів, коли почали вести електронний реєстр. В моєму випадку це зовсім небагато. Про втрату документів стало відомо, коли працівникам ще на початку 2000-х знадобились виписки для оформлення пенсії. В сумі працюю з 1986 року, і, виходить, купа мого трудового стажу "лишилася" на окупованій території. Бачу, що навіть не лишилась, а випарувалась. І де виписки для підтвердження страхового стажу буду брати, не уявляю.
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