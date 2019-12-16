RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Лайфхаки. Корисні поради
/
Finance.ua: Как проверить
свой страховой стаж

Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:18

И второй вопрос: чтобы докупить страховой стаж, надо быть уволенным с работы на момент покупки?
evrika4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 15:52

Чому якщо пенсіонер має право на перехід із одного виду пенсії на інший пенсійний фонд більше 10р не дає згоду на це мотивує що зменшиться пенсія але вивчивши всі нюанси прийшла висновку що пенсійний при розрахунку страхового стажу тобто нарушив 2розділ СТ-24 де до робочого (страхового )стажу до 16.03.2002року потрібно було дорахувати перебування на 3грп інвалідності-безсрочно 7р2міс але пенсійний щось придумує якби тільки обрахувати пенсіонера?
antonina_semeniuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 02.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 23:54

chajnik1
у мене трудового стажу (вкл. навчання в університеті?) 8,5 років. Це я перевірив на сайті ПФУ. Для нарахування пенсії з віком треба 15 років труд. стажу, так?
Чи можу я докупити 6,5 років?
Дякую!
pasoleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 27.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 01:05

Re: Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

pasoleg написав:chajnik1
у мене трудового стажу (вкл. навчання в університеті?) 8,5 років. Це я перевірив на сайті ПФУ. Для нарахування пенсії з віком треба 15 років труд. стажу, так?
Чи можу я докупити 6,5 років?
Дякую!


Вже куди більше 15 років
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27729
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1171 раз.
Подякували: 6633 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 09:59

Весь стаж, заработанный до 2004 года, приравнивается до страхового и будет считаться по трудовой книжке.
nadaPups
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16
З нами з: 04.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:20

Обычным математическим способом. Каждый период работы высчитываете отдельно, потом все периоды суммируете, если у вас трудовая книжка с множеством записей о работе, прийдется Вам потратить некое колличество времени.
podsneznIK55
 
Повідомлень: 11
З нами з: 05.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 бер, 2020 10:40

  Faceless написав:
pasoleg написав:chajnik1
у мене трудового стажу (вкл. навчання в університеті?) 8,5 років. Це я перевірив на сайті ПФУ. Для нарахування пенсії з віком треба 15 років труд. стажу, так?
Чи можу я докупити 6,5 років?
Дякую!


Вже куди більше 15 років


а скільки треба? Я 1979 року народження..
pasoleg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 27.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:28

Рекомендуємо!

Як перевірити свій страховий стаж онлайн

Підписуйтеся на Finance.ua та не пропускайте корисні лайфхаки
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 14.09.13
Подякував: 381 раз.
Подякували: 1000 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 лип, 2020 13:21

Сейчас мне 50 лет, страхового стажа - 31. Через 4 года буде 54, а страхового стажа - 35. Могу я пойти на пенсию по возрасту в 54 года?
avshvorak
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 11.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 сер, 2020 20:45

На пенсії з 2014 року (по віку 55). Чи буде перерахована пенсія на 100 відсотків і коли?
parfentieva_nade
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.08.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: 6 способів дізнатися про штрафи за порушення ПДР
D2 » Сер 05 сер, 2020 17:16
1 174
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 сер, 2020 08:31
Hotab
Finance.ua: Безбідна старість 1, 2, 3, 4
D2 » П'ят 29 бер, 2019 14:35
38 10068
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 сер, 2020 14:19
lyulin86
Finance.ua: Як закрити ФОП в 2020 році? 1 ... 4, 5, 6
D2 » Пон 16 гру, 2019 13:08
55 10590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 сер, 2020 10:12
ooovdii

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.