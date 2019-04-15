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Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 08 лют, 2021 15:56
А хіба це справедливо, коли не має значення скільки років ти проробив???!!!
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obrus
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:59
Можна ли посмотреть стаж работы онлайн?
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Додано: Вів 06 лип, 2021 06:52
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Да, это можно сделать на портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Подробнее можно прочитать здесьhttps://finance.ua/saving/straxovoi-sta ... ert_050721
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Додано: Сер 07 лип, 2021 09:12
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Проверял свой на портале ПФ. Только, если заходишь по логину, то там калькулятора не будет.
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lesnik84
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Додано: Нед 11 лип, 2021 09:52
Почему не с 90-х годов ведётся страховой стаж?
А потому что многие подделывают записи в трудовых книжках!
А через налоги подделку выявить элементарно!
Снова платят миллионы грн тунеядцам, а с работяг, имеющим 30-40 лет фактического стажа платят копейки!
Работяги делятся в блатном законе своей заработанной пенсией с тунеядцами. Вот как украинцы тянут на себе уродов, любителей "русского мира".
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florazemnaya
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Додано: Сер 14 лип, 2021 08:19
cohan написав:
все что больше - неси документы, доказывай, одной трудовой мало
Откуда такая информация?
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Додано: Чет 19 сер, 2021 16:37
все расчеты стажа и будущей пенсии носят справочный характер ПФУ
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reetyn
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Додано: Сер 17 лис, 2021 11:29
Это обман, что можно без поездок что то сделать.
Для регистрации на сайте надо личное присутствие в пенсионном фонде.
Значит уже, как минимум один раз надо приехать в пенсионный фонд.
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irinka_nezabydkina
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:14
irinka_nezabydkina написав:Это обман, что можно без поездок что то сделать.
Для регистрации на сайте надо личное присутствие в пенсионном фонде.
Значит уже, как минимум один раз надо приехать в пенсионный фонд.
Для регистрации достаточно ЕЦП, которую можно удалённо получить, и никуда не нужно ехать
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Faceless
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