Finance.ua: Как проверить свой страховой стаж

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Ну видать у вас какой-то исключительный случай, может, где-то ошибка в ПФ.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, если человек работал на заводе с 1969 года, при выходе на пенсию 42 года трудового стажа, но на портале отображаеться только 1998 года. Это просто тот период взят для расчёта? Или же не учли стаж с 1969 по 1998 года? Спасибо