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Finance.ua: Що можна купити
замість нового iPhone

Finance.ua: Що можна купити замість нового iPhone
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Суб 19 жов, 2019 22:50

Finance.ua: Що можна купити замість нового iPhone

Пропонуємо до обговорення:
Подорож, діамант, елітне вино або тибетського мастифа
З жовтня в Україні офіційно продаються смартфони нового покоління від Apple – iPhone 11. В основному за попереднім замовленням, але ціни вже відомі. Так, наприклад, в «Цитрусі» або Comfy сама топова модель Apple iPhone 11 Pro Max з 512 гігабайтами вбудованої пам'яті коштує 58 000 гривень. Ми порівняли – на що ще можна витратити таку суму?

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:42

вот прихожу я в кафе, и достаю из кармана.... ДЕФИБРИЛЛЯТОР!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:46

  Kripo написав:вот прихожу я в кафе, и достаю из кармана.... ДЕФИБРИЛЛЯТОР!

Вопрос: окромя яфони ничего больше в руку не влазит?
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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