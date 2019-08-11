|
|
Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 22 жов, 2019 09:13
Пропонуємо до обговорення:
Такі результати опитування про умови банківського кредитування на IV квартал 2019 опублікував Національний банк України.
Дивися повний текст Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм зростання депозитів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 91466
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 22 жов, 2019 09:13
2% в дол, 10% в грн - очень оптимистично
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 2599
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 553 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор