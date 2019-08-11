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Банки демонструють рекордний
з 2015 р. оптимізм...

Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:13

Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм...

Пропонуємо до обговорення:
Такі результати опитування про умови банківського кредитування на IV квартал 2019 опублікував Національний банк України.

Дивися повний текст Банки демонструють рекордний з 2015 р. оптимізм зростання депозитів.
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2019 09:13

2% в дол, 10% в грн - очень оптимистично
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