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В Кабміні пояснили, як
перевірятимуть е-посвідчення...

В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 жов, 2019 10:31

В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення...

Пропонуємо до обговорення:
Електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто перевірятимуть через QR-код.

Дивися повний текст В Кабміні пояснили, як перевірятимуть е-посвідчення водія та техпаспорт.
R2
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Не має такої програми в ПлейСторе
oleg2018
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Красавчики!
Кому не интересно, сможет и дальше возить все доки в физическом виде.
Rainbow
 
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