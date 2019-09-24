Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

Sportbank тут ни при чем, и претензии не к нему. Как был настроен терминал в спорткоплексе, так операция и размечается
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:19
Sportbank тут ни при чем, и претензии не к нему. Как был настроен терминал в спорткоплексе, так операция и размечается
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56
Помощь
fiora
Обратитесь к ним на почту PR. Мне помогли решить вопрос с кешбэком.
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:58
Добрый день.
По порядку.
Вместо 1 дня (как обещают) везли карту 5-6 дней.
Ребята на поддержке не всегда могут ответить на вопросы.
И финал, заблокировали карту с деньгами никак не предупредив.
Связался с ними, говорят с тобой свяжутся завтра. Прошло 3 недели (с 1 ноября) никто даже не попробовал позвонить от туда.
Делайте выводы.
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