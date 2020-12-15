Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк

Sportbank тут ни при чем, и претензии не к нему. Как был настроен терминал в спорткоплексе, так операция и размечается
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 жов, 2020 19:19
Sportbank тут ни при чем, и претензии не к нему. Как был настроен терминал в спорткоплексе, так операция и размечается
Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56
Помощь
fiora
Обратитесь к ним на почту PR. Мне помогли решить вопрос с кешбэком.
Додано: Суб 21 лис, 2020 11:58
Добрый день.
По порядку.
Вместо 1 дня (как обещают) везли карту 5-6 дней.
Ребята на поддержке не всегда могут ответить на вопросы.
И финал, заблокировали карту с деньгами никак не предупредив.
Связался с ними, говорят с тобой свяжутся завтра. Прошло 3 недели (с 1 ноября) никто даже не попробовал позвонить от туда.
Делайте выводы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:40
Активировал за минуту, курьер доставил как договаривались точно во время.
Додано: Вів 08 гру, 2020 19:34
shokprom Беда, конечно. Но опять таки если им писать на почту pr - то решают быстро.
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:21
Работал в Киевском офисе.
Сложно сказать о самом приложении, но много что могу сказать об руководстве.
Прибыл на обучения 14 декабря. Затем был экзамен, и выход на работу. Руководство (Алексей) отказывался официально трудоустраивать, мол не соответствую полностью требованиям компании. Но и не увольнял. Так тянул резину до 24 декабря (сегодняшнего дня), говорил что я плохой работник и не соответствую требованиям но он дает мне ШАНС исправиться. Затем было увольнение без зачисления заработной планы, переписку быстренько удалил и скрылся.
Не знаю какой может быть банк, если руководство нагло использует работников, врет глаза, и применяет эмоциональное насилие обманывая при этом на деньги.
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