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Finance.ua: sportbank –
ще один мобільний банк

Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 18 жов, 2020 19:19

  fiora написав:При оплате услуг спорткомплекса Sportbank не начислил кешбек. Оплата проведена как услуги "Краса та медицина". Обращение на горячую линию 10.10.2020г. ничего не дало. На 18.10.2020 - никакой реакции.

Sportbank тут ни при чем, и претензии не к нему. Как был настроен терминал в спорткоплексе, так операция и размечается
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 12:14

[b]Faceless[/b] Спасибо.
fiora
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Повідомлення Додано: Вів 20 жов, 2020 14:56

Помощь

fiora
Обратитесь к ним на почту PR. Мне помогли решить вопрос с кешбэком.
Bankir2020
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 11:58

Добрый день.
По порядку.
Вместо 1 дня (как обещают) везли карту 5-6 дней.
Ребята на поддержке не всегда могут ответить на вопросы.
И финал, заблокировали карту с деньгами никак не предупредив.
Связался с ними, говорят с тобой свяжутся завтра. Прошло 3 недели (с 1 ноября) никто даже не попробовал позвонить от туда.
Делайте выводы.
shokprom
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:42

На Плей маркете - сплошные проплаченные отзывы. Аж противно.
vladislav_svetailo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:40

Активировал за минуту, курьер доставил как договаривались точно во время.
romanenenkokop
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Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 19:34

shokprom Беда, конечно. Но опять таки если им писать на почту pr - то решают быстро.
Bankir2020
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:21

Работал в Киевском офисе.
Сложно сказать о самом приложении, но много что могу сказать об руководстве.
Прибыл на обучения 14 декабря. Затем был экзамен, и выход на работу. Руководство (Алексей) отказывался официально трудоустраивать, мол не соответствую полностью требованиям компании. Но и не увольнял. Так тянул резину до 24 декабря (сегодняшнего дня), говорил что я плохой работник и не соответствую требованиям но он дает мне ШАНС исправиться. Затем было увольнение без зачисления заработной планы, переписку быстренько удалил и скрылся.
Не знаю какой может быть банк, если руководство нагло использует работников, врет глаза, и применяет эмоциональное насилие обманывая при этом на деньги.
qwerty123wwqe
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