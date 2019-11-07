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У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє...
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі корпорації.
Дивися повний текст У Roshen повідомили, на кого Порошенко переоформляє кондитерський бізнес
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R2
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:44
Разумно, в свете многочисленных уголовных дел на Порошенко, кстати Янукович тоже всё на детях держал.
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freeze
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Додано: Чет 07 лис, 2019 12:58
Да он еще с 2014 типа переоформляет
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blueiceua
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Додано: Чет 07 лис, 2019 14:44
Уклонение от ответственности и от налогов.
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Галина441
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:06
обещал же продать - сыну продал)
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PV
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Додано: Чет 07 лис, 2019 16:07
Галина441 написав:
Уклонение от ответственности и от налогов.
О,вот точно,оно самое
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Дядя Дима
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Додано: Чет 07 лис, 2019 17:00
Какая кому разница. Быстрей бы уже возвращался, а то сейчас страной правят идиоты.
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elastix
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