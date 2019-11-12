Опалення підключили в 92% будинків українців

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detroytred написав:hunter Так и дело в том, что начинать нужно. Это ускорит результат. Плюс эффект от наблюдения привлечения к ответственности рядом живущего.
Ведь 40% получилось по причине виденья отсутствия ответственности. И в этих 40% много мелочевочных должников.
Так в том-то и дело -- не решаются такие вопросы эволюционно. Точнее решаются -- но я срок "решения" привел. И "эффект от наблюдения привлечения" я учел -- поэтому и множил на 10% а не на 40%. Поэтому и резюме: нереально.
detroytred написав:hunter Я выше немного дополнил. И не согласен со сроками.
А как решаются?
Ничего не делать --- это ещё более эволюционней))
Мне лично такой должник так и заявил: пока нет ответственности, я эти деньги в бизнес бросил и оборачиваю.
При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро.
>>> И не согласен со сроками. Так приведенные цифры полностью с моими совпадают (ок -- не 10%, а 8 -- но выборка маленькая -- может в соседнем доме их 12%). -- на общий срок особо не влияют.
>>> А как решаются? так изначальный вопрос в этом и был...
>>> Ничего не делать --- это ещё более эволюционней)) Была уже попытка на этой территории "что-то делать, лишь бы делать -- там, по ходу, разберемся" -- чем это закончилось -- известно (я про коммунизм, если что).
>>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро. Как показывает практика -- нет (эксперимент с перекрытием канализации, если что)
hunter 1. План разрабатывают специалисты. По сути я только и указал на необходимость плана и реализации (действий). Лишь обозначил, что они должны быть глубокими -- в сфере законов, исполнит. и судебной властей. Действий (планов)) от одних поставщиков услуг будет мало)))
2. Полиция тоже ждёт месяцами? И аппеляций? -- забавно действительно.
Не учтено.
3. Исчезло. И начало возвращаться постепенно ... с возвращением старого подхода управленцев. Не предпримут действий, инерции надолго не хватит. Будет мокрое и сердючки, как раньше. На примере ухудшения в Интер+ очень хорошо наблюдать.
Мокрое?!)) Уравнивать мокрое раньше и слегка влажнон сейчас -- это из ...
З.Ы. Вы опять по-тихоньку возвращаетесь в прежний формат. Это у Вас подсознательно уже что ли.