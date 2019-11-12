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Опалення підключили в
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Опалення підключили в 92% будинків українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:07

hunter
Так и дело в том, что начинать нужно. Это ускорит результат.
Плюс эффект от наблюдения привлечения к ответственности рядом живущего.

Ведь 40% получилось по причине виденья отсутствия ответственности. И в этих 40% много мелочевочных должников.

Для повышения эффективности работы судов тоже нужны реформы. Такие дела должников должны)) идти чуть ли не автоматически.

Я смотрю по структуре должников у меня. Один крупный должник перекрывает всех мелких (20). И таких крупных (точнее ещё крупнее этого первого) - 5.
На 60 квартир.

С этими 6 разобраться и проблемы практически нет.
Да хотя бы с одним ....
Уже намного легче.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 15 лис, 2019 16:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:12

  detroytred написав:hunter
Так и дело в том, что начинать нужно. Это ускорит результат.
Плюс эффект от наблюдения привлечения к ответственности рядом живущего.

Ведь 40% получилось по причине виденья отсутствия ответственности. И в этих 40% много мелочевочных должников.

Так в том-то и дело -- не решаются такие вопросы эволюционно. Точнее решаются -- но я срок "решения" привел. И "эффект от наблюдения привлечения" я учел -- поэтому и множил на 10% а не на 40%.
Поэтому и резюме: нереально.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:21

hunter
Я выше немного дополнил.
И не согласен со сроками.
Дела в судах более, чем типичные: помощник распечатал, судья хлопнул печать, подпись. Почти автоматически.

А как решаются?


Ничего не делать --- это ещё более эволюционней))

Мне лично такой должник так и заявил: пока нет ответственности, я эти деньги в бизнес бросил и оборачиваю.


При угрозе (увидев штраф соседа) -- заплатит быстро.

З.Ы. есть и такие, кто бросает на депозит...
На мобильный вклад и вовсе вынуть быстро не проблема, а % не плохой капает.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 16:42

  detroytred написав:hunter
Я выше немного дополнил.
И не согласен со сроками.

А как решаются?


Ничего не делать --- это ещё более эволюционней))

Мне лично такой должник так и заявил: пока нет ответственности, я эти деньги в бизнес бросил и оборачиваю.


При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро.

>>> И не согласен со сроками.
Так приведенные цифры полностью с моими совпадают (ок -- не 10%, а 8 -- но выборка маленькая -- может в соседнем доме их 12%). -- на общий срок особо не влияют.

>>> А как решаются?
так изначальный вопрос в этом и был...

>>> Ничего не делать --- это ещё более эволюционней))
Была уже попытка на этой территории "что-то делать, лишь бы делать -- там, по ходу, разберемся" -- чем это закончилось -- известно (я про коммунизм, если что).

>>> При угрозе штрафа соседа -- заплатит быстро.
Как показывает практика -- нет (эксперимент с перекрытием канализации, если что)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:35

hunter
Речь же не о делать лишь бы что))

И уж тем более прошлая большевицкая диктатура не была попыткой делать лишь бы что. Была целенаправленными действиями по удержанию власти комми.

Цифры может и совпадают, но сроки нет. Скорость рассмотрения дел можно увеличить (практически автоматически). Влияние на других тоже ускорит.


Перекрытие канализации разве было со штрафом (способным повлиять)? Я не в курсе.
И какие суммы по канализации-то, чтобы испугаться?))
Точнее принять решение заплатить, чем рисковать получить штраф.

По кругу пошли...
У Вас своё мнение, у меня своё.

З.Ы. я тоже когда-то считал, что верки-сердючки, мокрое бельё и т.д. в поездах будут, пока сами проводницы и Ко не перестанут...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:45

  detroytred написав:Речь же не о делать лишь бы что))

И уж тем более прошлый большевицкая диктатура не была попыткой делать лишь бы что.

Не "лишь бы что", а "лишь бы как" -- т.е. "без плана". А вот в результате -- получается "лишь бы что".

  detroytred написав:Цифры может и совпадают, но сроки нет. Скорость рассмотрения дел можно увеличить (практически автоматически). Влияние на других тоже ускорит.

Это как -- "автоматически"? -- подал дело в суд -- выиграл? -- очень забавно звучит.
При этом не забываем про аппеляции.
Влияние на других -- уже учтено.

  detroytred написав:Перекрытие канализации разве было со штрафом (способным повлиять)? Я не в курсе.
И какие суммы по канализации-то, чтобы испугаться?))

Там другим пугали...

  detroytred написав:З.Ы. я тоже когда-то считал, что верки-сердючки, мокрое бельё и т.д. в поездах будут, пока сами проводницы и Ко не перестанут...

Не понял -- т.е. мокрое/рваное белье из поездов пропало? -- когда? -- я летом ездил -- все было "на месте"...
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 17:55

hunter
1. План разрабатывают специалисты. По сути я только и указал на необходимость плана и реализации (действий). Лишь обозначил, что они должны быть глубокими -- в сфере законов, исполнит. и судебной властей.
Действий (планов)) от одних поставщиков услуг будет мало)))

2. Полиция тоже ждёт месяцами? И аппеляций? -- забавно действительно.

Не учтено.

3. Исчезло.
И начало возвращаться постепенно ... с возвращением старого подхода управленцев. Не предпримут действий, инерции надолго не хватит. Будет мокрое и сердючки, как раньше.
На примере ухудшения в Интер+ очень хорошо наблюдать.

Мокрое?!))
Уравнивать мокрое раньше и слегка влажнон сейчас -- это из ...


З.Ы. Вы опять по-тихоньку возвращаетесь в прежний формат.
Это у Вас подсознательно уже что ли.

Вроде всё уже обговорили.
До свидания.
detroytred
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