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lifecell вносить зміни та
закриває декілька тарифних планів

lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44

lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.

Дивися повний текст lifecell вносить зміни та закриває декілька тарифних планів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 17:44

Да они просто охринели. Уже за 4 недели хотят 100грн. Начиналось всё с 55.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:08

Гривна дорожает, доллар падает а цены всеравно ростут. Просто украинские толстосумы дождутся второго 1917-го года и будут висеть на фонарях.
mvvostok
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:26

Да да и мне пришлось 100 выложить за подключение,в чем прикол?
boravaya
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 19:29

Не найдя других аргументов, эти пупсы назвали тариф "звонки всем" - "звонки всем 2019"
astatempo
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2019 20:15

Просто поднять на 100% не аргументируя ничем !!! Это только можно Наказать чере антимонопольный комитет и причём очень жёстко !! Ведь курс доллара тут нипричём вообще как нам лапшу вешали !! Это уже начинается преступление и самопроизвол !!!
misha_ivanov
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